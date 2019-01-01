أجيري يستقر على 4 تغييرات أمام جنوب أفريقيا.. ويحدد سيناريو "الوقت الإضافي"

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني على التغييرات الأربعة المقرر أن يجريها خلال مباراة جنوب أفريقيا المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة أمم أفريقيا التي تستضفيها مصر حتى التاسع عشر من يوليو المقبل.

وكشفت مصادر لـ"الوطن سبورت"، أن المدير الفني المكسيكي استقر على الدفع بالرباعي وليد سليمان وأحمد علي ونبيل عماد دونجا وعمرو وردة، حال وصول المباراة للوقت الإضافي حيث تسمح لوائح البطولة بإجراء تغيير رابع، في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وقالت المصادر إن أجيري وضع عدة سيناريوهات لاستخدام التغييرات المتاحة في أوقات مختلفة من المباراة، بحسب سير مجريات اللعب، منها سيناريو خاص للوقت الإضافي، حال اللجوء إليه. وأوضحت أن هناك أكثر من طريقة تكتيكية على مدار الـ90 دقيقة وضعها المكسيكي للاستعانة بها، في حال رغبته في تغيير مسار المباراة، وجهز اللاعبين عليها.

عودة مروان محسن للتشكيل الأساسي

ويلتقي المنتخب الوطني مع جنوب أفريقيا في التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة أمم أفريقيا، خلال المباراة المقرر إقامتها في ستاد القاهرة الدولي.

ومن المتوقع أن يبدأ المكسيكى خافيير أجيرى مباراة جنوب أفريقيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد حجازى، محمود علاء، أحمد المحمدى

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبدالله السعيد

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، مروان محسن.