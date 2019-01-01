عاجل.. أجيري يعلن تشكيل مصر ضد جنوب أفريقيا.. مروان محسن يقود الهجوم

أعلن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة أمام جنوب أفريقيا في إطار دور الـ16 من منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ستاد القاهرة الدولي.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16، بعد أن حقق العلامة الكاملة بالفوز على منتخبات زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا، فى الوقت الذى تأهل فيه منتخب جنوب أفريقيا ضمن أفضل ثوالث، بعدما حصل على ثلاث نقاط من الفوز على ناميبيا بهدف دون رد، والخسارة من كوت ديفوار والمغرب بنفس النتيجة.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد المحمدي- أحمد حجازي- محمود علاء- أيمن أشرف.

في خط الوسط: محمد النني- طارق حامد- عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: محمد صلاح- مروان محسن- محمود حسن تريزيجيه.