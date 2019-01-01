أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بالصور| ممر شرفي من بريزنتيشن لتكريم أبناء الشهداء باستاد القاهرة

إيجالو يعتلي صدارة هدافي أمم أفريقيا بالتساوي مع ماني

قبل ساعتين من مواجهة مصر وجنوب أفريقيا.. لا مكان لقدم في ستاد القاهرة

شابات الطائرة يصلن المكسيك بعد رحلة 27 ساعة للمشاركة فى بطولة العالم

عاجل.. أجيري يعلن تشكيل مصر ضد جنوب أفريقيا.. مروان محسن يقود الهجوم

07:26 م | السبت 06 يوليو 2019
كتب: إبراهيم منصور
عاجل.. أجيري يعلن تشكيل مصر ضد جنوب أفريقيا.. مروان محسن يقود الهجوم

منتخب مصر

أخبار متعلقة

أعلن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة أمام جنوب أفريقيا في إطار دور الـ16 من منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ستاد القاهرة الدولي.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16، بعد أن حقق العلامة الكاملة بالفوز على منتخبات زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا، فى الوقت الذى تأهل فيه منتخب جنوب أفريقيا ضمن أفضل ثوالث، بعدما حصل على ثلاث نقاط من الفوز على ناميبيا بهدف دون رد، والخسارة من كوت ديفوار والمغرب بنفس النتيجة.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد المحمدي- أحمد حجازي- محمود علاء- أيمن أشرف.

في خط الوسط: محمد النني- طارق حامد- عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: محمد صلاح- مروان محسن- محمود حسن تريزيجيه.

أخبار قد تعجبك

النصر يا أبطال.. مصر وجنوب أفريقيا فى مواجهة فاصلة بدور الـ16 الليلة

استطلاع رأى

  • مصر

    مصر

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • جنوب إفريقيا

    جنوب إفريقيا

  • الأرجنتين

    الأرجنتين

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    كوبا أمريكا
  • تشيلي

    تشيلي

  • نيجيريا

    نيجيريا

  • 3

    :

    2

    06:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • الكاميرون

    الكاميرون

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلي يُنهي اتفاقه مع أليو ديانج لاعب مولودية الجزائر

بث مباشر مباراة الكاميرون ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

عاجل| إصابة الونش في مران المنتخب واللاعب يغادر المران
حوار| باكستر: مواجهة الفراعنة صعبة.. وأتمنى أن يكون "صلاح وتريزيجيه" خارج الخدمة