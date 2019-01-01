الشوط الأول.. الشناوي يتألق ويحافظ على نظافة شباك مصر أمام جنوب أفريقيا

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر وجنوب أفريقيا بدور الـ16 من كأس أمم أفريقيا بالتعادل السلبي

بدأت المباراة بشكل نشيط من منتخب مصر، عن طريق أيمن أشرف وأحمد المحمدي لكن العرضيات افتقدت للدقة بشكل كبير.

لاحت لمنتخب مصر أكثر من فرصة لكنها لم تترجم بشكل صحيح، بدأت بمحمد صلاح في الدقيقة 4 لكن الكرة مرت بجوار القائم.

حصل محمود تريزيجية على ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 9 بعد مراوغة رائعة لدفاع جنوب أفريقيا لكن عبدالله السعيد نفذها بشكل خاطئ للغاية ومرت الكرة خارج الملعب.

اعتمد منتخب جنوب أفريقيا بشكل كبير على الكرات المرتدة بعد خطف الكرة من لاعبي مصر.

تصدى محمد الشناوي في الدقيقة 14 لتسديدة قوية من جنوب أفريقيا عن طريق بيرسي تاو في أول فرص البافانا بافانا على مرمى الفراعنة.

واصل منتخب مصر محاولاته عن طريق انطلاقات صلاح وتريزيجية لكن نجوم مصر افتقدوا للدقة في التمرير أمام مرمى جنوب أفريقيا.

حصل منتخب جنوب أفريقيا على ضربة حرة مباشرة بالدقيقة 21 سددها بيرسي تاو بشكل رائع في المرمى تصدى لها محمد الشناوي مجددا وحول الكرة لركنية.

مع الدقيقة 23 واصل جنوب أفريقيا الضغط على مصر وأبعد الشناوي كرة جديدة خطيرة لركنية.

رد منتخب مصر بفرصة جديدة خطيرة بالدقيقة 24 عن طريق تريزيجية بعدما انطلق محمد صلاح في أحد المرتدات ومرر له الكرة أمام المرمى لكنه سدد بغرابة شديدة كرة ضعيفة في يد حارس جنوب أفريقيا.

المنتخب الوطني يستحوذ لكن دون خطورة مع الوصول للدقيقة 26، فيما يحاول جنوب أفريقيا الوصول لمرمى الشناوي.

سادت حالة من الهدوء النسبي في اللقاء حتى الدقيقة 33 حيث بدأت هجمات جنوب أفريقيا مجددا عن طريق لورش لتصطدم بالدفاع وتمر بسلام وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء بداعي لمسة اليد.

مجددا يحاول منتخب جنوب أفريقيا بالدقيقة 35 بتسديدة قوية تمر بجوار القائمة الأيمن لمحمد الشناوي.

الشناوي يظهر من جديد، ويبعد هدف جديد مؤكد بالدقيقة 39 من جنوب أفريقيا، بعد تمريرة بينية رائعة، ليخرج الشناوي ويبعد الكرة بقدمه.

وفي الدقيقة 44، سدد محمد صلاح ضربة ثابتة من خارج منطقة الجزاء إلا أنها كانت بعيدة عن المرمى.