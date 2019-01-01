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عاجل.. خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا 2019.. بطولة المفاجآت

10:53 م | السبت 06 يوليو 2019
كتب: أحمد موسى
عاجل.. خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا 2019.. بطولة المفاجآت

مصر وجنوب أفريقيا

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فجر منتخب جنوب أفريقيا كبرى مفاجأت البطولة بإقصاء منتخب مصر من البطولة بعد الفوز عليه بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما بملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16.

وتأهل منتخب جنوب أفريقيا لربع نهائي البطولة ليواجه منتخب نيجيريا يوم الأربعاء المقبل، فيما ودع الفراعنة البطولة من ثمن النهائي.

شوط أول شهد استحواذ كبير من جانب منتخب جنوب أفريقيا الذي كان الأخطر على مرمى الحارس محمد الشناوي، وسط فرص نادرة للفراعنة.

وتحسن أداء منتخب مصر في شوط المباراة الثاني نسبيا بعد إجراء خافيير أجيري أول تغييراته مع بداية الشوط الثاني، بدخول أحمد علي بدلا من مروان محسن، إلا أن الهجمات المرتدة للأولاد شكلت خطورة كبيرة على مرمى الفراعنة.

وتصدى محمد الشناوي في الدقيقة 14 لتسديدة قوية من جنوب أفريقيا عن طريق بيرسي تاو في أول فرص البافانا بافانا على مرمى الفراعنة.

ويعد أخطر فرص منتخب مصر في الشوط الأول بالدقيقة 24 عن طريق تريزيجية بعدما انطلق محمد صلاح في أحد المرتدات ومرر له الكرة أمام المرمى لكنه سدد بغرابة شديدة كرة ضعيفة في يد حارس جنوب أفريقيا.

وفي الدقيقة 57، أرسل محمد صلاح تمريرة مميزة لتريزيجيه، إلا أن الأخير سددها برعونة في يد حارس البافانا بافانا.

وفي الدقيقة 86، نجح لورش في إحراز الهدف الأول لمنتخب جنوب أفريقيا مستغلا سرحان من جانب مدافعي الفراعنة لينفرد بمرمى الحارس محمد الشناوي قبل أن يضعها على يساره محرزا الهدف الأول للأولاد.

ولم ينجح منتخب مصر في إدراك هدف التعادل في الدقائق المتبقية من عمر المباراة بسبب صلابة دفاع المنتخب الجنوب أفريقي.

وصعد منتخب جنوب أفريقيا لملاقاة منتخب نيجيريا في درو ربع نهائي أمم بطولة أمم أفريقيا يوم الأربعاء المقبل.

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