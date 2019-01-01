أجيري يستفز الجماهير المصرية: فخور باللاعبين ومقتنع باختياراتي للقائمة

قال خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، إنه فخور باللاعبين الذين تعامل معهم في منتخب مصر وهو المسؤول عنهم، ولا يريد الحديث عن اللاعبين الذين تم استبعادهم.

وأضاف أجيري، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن المباراة كانت مفتوحة وكانت هناك عدة فرص والفارق الوحيد هو نجاح جنوب إفريقيا في تسجيل هدف ساعد في تأهل الفريق الضيف.

وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية للخروج من دور الستة عشر إلى أن المحاولات على مرمى جنوب إفريقيا كانت جيدة.

أجيري يعدد أسباب السقوط

وأضاف: "ولكن لم ينجح المهاجمون فط التسجيل بفضل تفوق دفاع الضيوف الواضح تماما في اللقاء بجانب نجاح الهجوم في تسجيل هدف بشباك كصر واستغلال الفرصة للتأهل.

وشدد أنه حتى الآن فخور بالمجموعة التي اخترتها وأن المسئول عنهم وعن اختيارهم وخلال ٣ مباريات كانوا جيدين، ولا أتحدث عن لاعبين خارج القائمة وفخور بمن اخترتهم في البطولة.

وأكد: "لم أتخذ أي قرار إلى الآن تحدث مع اللاعبين في غرفة الملابس فقط وسوف نتحدث غدا مع الاتحاد لتحديد الخطوة المقبلة ..انا المسئول الاول عن حزن الشارع المصري بالخروج".