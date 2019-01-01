انقسام في اتحاد الكرة حول مصير أجيري بعد خروج مصر من كان 2019

انقسم اتحاد الكرة حول مصير المكسيكي خافيير أجيري مدرب منتخب مصر من الاستمرار على رأس القيادة الفنية للفراعنة الفترة المقبلة.

وطلب بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة من هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية رحيل المدرب المكسيكي عن القيادة الفنية للفراعنة بعد الفشل في التأهل لربع النهائي والخروج أمام جنوب افريقيا.

وفجر منتخب جنوب أفريقيا كبرى مفاجأت البطولة بإقصاء منتخب مصر من البطولة بعد الفوز عليه بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما بملعب استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16.