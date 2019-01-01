أحدث الأخبار

أخر الأخبار

شوبير: قرارات حاسمة خلال 24 ساعة لمواجهة الغضب الجماهيري

عاجل| استقالة أحمد مجاهد من اتحاد الكرة مع التزامه بعمل كمنسق عام لأمم أفريقيا

خاص لـ"الوطن سبورت": حازم إمام يعلن استقالته من اتحاد الكرة

خاص لـ"الوطن سبورت": سيف زاهر يتقدم باستقالته من اتحاد الكرة

انقسام في اتحاد الكرة حول مصير أجيري بعد خروج مصر من كان 2019

12:28 ص | الأحد 07 يوليو 2019
كتب: إبراهيم منصور
انقسام في اتحاد الكرة حول مصير أجيري بعد خروج مصر من كان 2019

أجيري

أخبار متعلقة

انقسم اتحاد الكرة حول مصير المكسيكي خافيير أجيري مدرب منتخب مصر من الاستمرار على رأس القيادة الفنية للفراعنة الفترة المقبلة.

وطلب بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة من هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية رحيل المدرب المكسيكي عن القيادة الفنية للفراعنة بعد الفشل في التأهل لربع النهائي والخروج أمام جنوب افريقيا.

وفجر منتخب جنوب أفريقيا كبرى مفاجأت البطولة بإقصاء منتخب مصر من البطولة بعد الفوز عليه بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما بملعب استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16.

  

 

أخبار قد تعجبك

النصر يا أبطال.. مصر وجنوب أفريقيا فى مواجهة فاصلة بدور الـ16 الليلة

استطلاع رأى

  • مدغشقر

    مدغشقر

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • الكونغو

    الكونغو

  • الجزائر

    الجزائر

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • غينيا

    غينيا

  • البرازيل

    البرازيل

  • -

    :

    -

    10:00 PM

    كوبا أمريكا
  • بيرو

    بيرو

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم 2019

بث مباشر.. مصر وجنوب أفريقيا.. الشوط الثاني

بث مباشر مباراة الكاميرون ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية
حوار| باكستر: مواجهة الفراعنة صعبة.. وأتمنى أن يكون "صلاح وتريزيجيه" خارج الخدمة