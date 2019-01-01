القصة الكاملة لاستقالة مجلس هاني أبو ريدة بعد توديع منتخب مصر أمم أفريقيا 2019

ودع منتخب مصر الأول لكرة القدم، بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تقام على أرض الحضارة، في الفترة من 21 يونيو الماضي، وحتى 19 من شهر يوليو الجاري.

وجاء خروج الفراعنة المهين، من بطولة كأس الأمم، بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا، أمس السبت، بهدف دون رد، سجله اللاعب لورش في الدقيقة (85) من عمر اللقاء الذي احتضنه استاد القاهرة الدولي.

استقالة هاني أبو ريدة من رئاسة اتحاد الكرة

وفور خسارة منتخب مصر بساعات قليلة، أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم ، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا.

وقال أبو ريدة إن هذا القرار يأتي التزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شئ تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل.

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وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق أكد هاني أبو ريدة، أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين عنها رغم تلبية كافة مطالبهم.

كما أكد أبو ريدة أنه من واقع المسئولية الوطنية فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدف نسعى جميعا لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا.

الاستقالات تنهال من أعضاء المجلس

وفي السياق ذاته، أعلن العديد من أعضاء مجلس اتحاد الكرة المصري، استقالتهم من مناصبهم داخل الجبلاية بعد خسارة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، وتوديع كأس الأمم الأفريقية.

وتقدم كلًا من حازم إمام، خالد لطيف، مجدي عبد الغني، سيف زاهر، كرم كردي، أحمد مجاهد، عصام عبد الفتاح، باستقالتهم من مناصبهم كأعضاء مجل اتحاد الكرة المصري.

شوبير ودينا الرفاعي يعلنون استقالتهم صباح اليوم

وبعد تقديم أغلب المجلس، لا يتبقى سوى أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، ودينا الرفاعي، عضو المجلس.

ومن المنتظر أن يعلن الثنائي المتبقي استقالتهم من المجلس، صباح اليوم الأحد وديًا.

الاتجاه لتعيين مجلس مؤقت برئاسة عصام عبد المنعم

وفي سياق متصل، يدرس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعيين لجنة مؤقتة لإدارةاتحاد الكرة برئاسة عصام عبد المنعم لاعب الأهلي الأسبق، بعد الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية المصرية وكذلك الدولية.

وتعرض المنتخب المصري لهزيمة مفاجئة أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شيء، أطاحت بالفراعنة خارج كأس أمم أفريقيا 2019، التي تنظمها على أراضيها، من الدور الـ16 للبطولة.

وجاء هدف اللقاء الوحيد، الذي هدم حلم الجماهير المصرية، في الدقيقة، في الدقيقة 85 من المباراة، بأقدام اللاعب تيمبينكوسي لورش، عن طريق هجمة مرتدة.