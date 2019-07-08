عاجل.. ثروت سويلم رئيسا لاتحاد الكرة لمدة 3 أشهر

تسلم ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مهام منصبه كرئيس مؤقت لاتحاد الكرة لمدة ثلاثة أشهر، بعد أن عقد جلسة منذ قليل مع اللجنة القانونية بالجبلاية، للترتيب حول مهام منصبه الجديد.

وكانت خسارة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الستة عشر أدت إلى إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، في آخر قرار اتخذه هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق الذي أعلن بعدها استقالته ووجه الدعوة للمجلس بالكامل للسير على خطاه، بعد خروج المنتخب المهين من بطولة أمم أفريقيا.

وتقدم أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة باستقالته وسار على خطاه كل أعضاء المجلس سيف زاهر وحازم إمام وعصام عبد الفتاح ومحمد أبو الوفا وكرم كردي وأحمد مجاهد ومجدي عبد الغني ودينا الرفاعي.

اللوائح تمنح سويلم رئاسة الجبلاية

وتنص اللوائح على تولي المدير التنفيذي لاتحاد الكرة رئاسة الاتحاد بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر، لحين انعقاد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.