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عاجل| كاف يضع اتحاد الكرة في ورطة ويرفض مد القيد

07:15 م | الثلاثاء 09 يوليو 2019
كتب: إبراهيم منصور
عاجل| كاف يضع اتحاد الكرة في ورطة ويرفض مد القيد

كاف

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تلقى اتحاد الكرة، خطاباً من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، مساء أمس الإثنين، للتأكيد على رفض مد القيد المحلي للدورى المصري إلى 5 أغسطس.

وشدد الكاف في خطابه، على أن أخر موعد للقيد المحلي سيكون يوم 30 يوليو من الشهر الجاري.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة قد طالب كاف بمد فترة القيد حتى 5 أغسطس بدلا من 30 يوليو، إلا أن كاف وضع مسئولوا الجبلاية في ورطة بعد إعلانهم أن نهاية القيد يوم 30 يوليو.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت، اليوم، عن مواعيد المباريات المؤجلة في مسابقة الدوري الممتاز والتي جاءت على النحو التالي:

- الزمالك يواجه الجونة في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ33 من الدوري المصري على ستاد الجونة، يوم الأحد 21 يوليو.

- الزمالك يواجه الإسماعيلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ27 من الدوري المصري، يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو.

- المقاولون يواجه الأهلي، يوم الأربعاء 24 يوليو، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ33 من الدوري.

- الأهلي يواجه الزمالك، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ34 من الدوري المصري، يوم 28 يوليو.

وتقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة باستقالته عقب خروج منتخب مصر من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية أمام جنوب أفريقيا.

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