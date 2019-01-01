عاجل| اجتماع طارئ في الزمالك بعد هروب كهربا إلى تركيا

يعقد رئيس الزمالك، خلال الساعات الحالية، جلسة مع أكثر من عضو في مجلس إدارة النادي والشؤون القانونية، لبحث ملف محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق، بعد "هروب" اللاعب إلى تركيا للتوقيع لأحد أنديتها، اليوم.

ووفق مصادر لـ"الوطن سبروت"، وجه رئيس الزمالك بتجهيز ملف كامل عن أزمة محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق من أجل إرساله للمحامي الإيطالي "كريسبو"، لحسمه بشكل رسمي ومعرفة موقف القلعة البيضاء، كما تم تجهيز "سيديهات" متعلقة بتصريحات من مسؤولي اتحاد الكرة السابقين باعترافهم بصحة توثيق عقد اللاعب مؤخرا، من أجل تدعيم الشكوى ضد اللاعب.

كهربا يقترب من الانضمام لأحد الأندية التركية

وتوجه محمود كهربا صباح اليوم إلى لبنان ترنزيت قبل التوجه صباح غدا إلى تركيا للانضمام إلى أحد الفرق هناك وأبرزهم بشكتاش ودنيزلي سبور.

وذكرت صحيفة "akishaber" التركية، أن نادي دينزلي سبور التركي، توصل لاتفاق نهائي مع كهربا من أجل ضمه ليرتدي قميص الفريق بداية الموسم الجديد، ليكون ضمن خطة استعادة الفريق لمساره الصحيح بعد عودته مرة أخرى للدوري التركي الممتاز، من غياب دام 9 سنوات.

وأشارت إلى أن الإعلان الرسمي عن انتقال كهربا لدينزل سبور التركي سيكون خلال ساعات، وأن الصفقة وصلت لمحطتها الأخيرة ولم يتبقى سوى تقديم اللاعب للجماهير، استعداداً لخوض المرحلة الإعدادية للموسم الجديد بالدوري التركي.