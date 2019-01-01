عاجل.. عرض ضخم جديد من اتحاد جدة لاستعارة طارق حامد من الزمالك

تقدم نادي اتحاد جدة بعرض جديد لضم طارق حامد، لاعب وسط فريق نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير سعودية، عن تقديم نادي اتحاد جدة بعرض قيمته 4 ملايين دولار على سبيل الإعارة لمدة موسم وتم الموافقة عليه، بعد تقديم عرض سابق قيمته 2 مليون دولار وتم رفضه.

وعلم "الوطن سبورت" أن نادي الزمالك يرفض التفريط في اللاعب نهائيًا، رغم قيمة العرض الكبيرة، وسوف يتم ترضية اللاعب ماديًا، وذلك خوفًا من غضب الجماهير، خاصة بعد هروب محمود كهربا، وعدم القدرة على استمراره.

ورقة رغبة مكتوبة شرط الرحيل

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، أنه فى حالة تمسك اللاعب بالرحيل سيتم توقيعه على ورقة رغبة، لكشفها أمام الرأى العام، وخاصة أن المجلس يخشى رد فعل الجماهير في حالة الاستغناء عن اللاعب.

وكان طارق حامد، قد تألق مع منتخب مصر خلال بطولة أمم أفريقيا، على الرغم من خروج الفراعنة بشكل هزيل من دور الـ16، أمام فريق منتخب جنوب أفريقيا بهدف نظيف.