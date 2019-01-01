خاص.. بالأسماء 6 صفقات نارية في طريقها للزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن الصفقات الجديدة، التي اقترب النادي الأبيض بشدة من حسمها، للتعاقد معها، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر، أن النادي الأبيض حسم التعاقد مع الرباعي، باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، والمغربي أشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودي، والغاني جون أنطوي والحارس محمد عواد.

بينما دخل النادي في مراحل متقدمة في المفاوضات مع إدارة نادي بيراميدز للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل أحدهم سيكون نبيل عماد "دونجا" وهناك مفاضلة لضم واحدا من أحمد أيمن منصور ومحمد مجدي قفشة" وعمر جابر، في ظل ضغط أمير مرتضى لضم عمر جابر بينما والده يتحفظ على الصفقة حتى الأن.

حازم إمام يقترب من الرحيل

وكانت أنباء ترددت خلال الساعات الماضية عن دخول حازم إمام ضمن الصفقات التبادلية مع نادي بيراميدز، بعد اقتراب رحيله بشكل نهائي بناءً على توصيات خالد جلال المدير الفني للفريق.

ويعود الفريق الأبيض اليوم لاستئناف التدريبات، عقب العودة أول أمس السبت من معسكر قبرص، ومن المنتظر أن يشهد المران حضور اللاعبين الدوليين بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية.