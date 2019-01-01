أحدث الأخبار

أخر الأخبار

رسميا.. الاتحاد السكندري يوافق على انتقال "بازوكا" للانتاج الحربى

الاتحاد التونسي: تعرضنا للظلم في لقاء السنغال.. وكان لابد من إعادة ركلة جزاء ساسي

رئيس بورتو يمنح كاسياس منصبا جديدا ويتمنى استمراره حتى لو اعتزل اللعب

بالمستندات.. بي بي سي تنشر تهمة جديدة ضد رئيس الاتحاد الأفريقي

خاص.. بالأسماء 6 صفقات نارية في طريقها للزمالك

05:34 م | الإثنين 15 يوليو 2019
كتب: محمود فؤاد ومحمد خيري
خاص.. بالأسماء 6 صفقات نارية في طريقها للزمالك

الزمالك

أخبار متعلقة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن الصفقات الجديدة، التي اقترب النادي الأبيض بشدة من حسمها، للتعاقد معها، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر، أن النادي الأبيض حسم التعاقد مع الرباعي، باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، والمغربي أشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودي، والغاني جون أنطوي والحارس محمد عواد.

بينما دخل النادي في مراحل متقدمة في المفاوضات مع إدارة نادي بيراميدز للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل أحدهم سيكون نبيل عماد "دونجا" وهناك مفاضلة لضم واحدا من أحمد أيمن منصور ومحمد مجدي قفشة" وعمر جابر، في ظل ضغط أمير مرتضى لضم عمر جابر بينما والده يتحفظ على الصفقة حتى الأن.

حازم إمام يقترب من الرحيل

وكانت أنباء ترددت خلال الساعات الماضية عن دخول حازم إمام ضمن الصفقات التبادلية مع نادي بيراميدز، بعد اقتراب رحيله بشكل نهائي بناءً على توصيات خالد جلال المدير الفني للفريق.

ويعود الفريق الأبيض اليوم لاستئناف التدريبات، عقب العودة أول أمس السبت من معسكر قبرص، ومن المنتظر أن يشهد المران حضور اللاعبين الدوليين بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية.

أخبار قد تعجبك

حوار| محمد الشناوى: توديع بطولة كأس الأمم الأفريقية مبكراً «مصيبة كبرى»

استطلاع رأى

الأكثر قراءة

إيهاب الخطيب: 3 مدربين مرشحون لقيادة منتخب مصر

تركي آل الشيخ يعيد نشر لقاء مدير تعاقدات الأهلي السابق: استمتعت

بث مباشر لمباراة الجزائر ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا
«وساطة» لحل أزمة «كهربا» مع الزمالك بتنفيذ طلبات اللاعب