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تعطل صفقة انتقال كهربا لـ"دينيزلي سبور" التركي بسبب 700 ألف يورو

08:58 م | الثلاثاء 16 يوليو 2019
كتب: محمد خيري
تعطل صفقة انتقال كهربا لـ"دينيزلي سبور" التركي بسبب 700 ألف يورو

كهربا

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كشفت تقارير تركية، آخر تطورات انتقال محمود كهربا، لاعب فريق الزمالك إلى نادي دينيزلي سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان "كهربا"، قد سافر إلى تركيا خلال الأيام الماضية، تاركًا الزمالك، من أجل الانضمام للفريق التركي، وإصدار بطاقة مؤقتة للمشاركة بها في المباريات، لحين الفصل في شكواه لفسخ عقده مع الزمالك.

وأشار موقع دينيزلي جازيتسي التركي، أن "كهربا" طلب الحصول على مبلغ 1.5 مليون يورو سنويًا، من أجل التوقيع لنادي دينيزلي سبور، بينما عرض النادي دفع مبلغ 800 ألف يورو، لأجل الحصول على توقيعه.

وأكمل الموقع التركي، أن هناك جلسة أخرى خلال الساعات المقبلة، لحسم الصفقة من عدمها، ومن المنتظر أن يرفع النادي التركي المقابل المادي لانهاء الصفقة بشكل رسمي.

الزمالك ينجح في التعاقد مع أشرف بن شرقي

وكان نادي الزمالك قد نجح مؤخرًا، في حسم العديد من الصفقات المهمة لأجل تدعيم الفريق خلال المرحلة القادمة، وفي مقدمتها المغربي أشرف بن شرقي، وكريم بامبو لاعب الإسماعيلي، ومحمد عواد حارس مرمى الدراويش، ومن المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقتين الأخرتين خلال الساعات القليلة القادمة.

 

 

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