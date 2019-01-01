الأهلي يغلق ملف رحيل "الشناوي".. ويكشف حقيقة مفاوضات "البلايلي وبونجاح"

كشف مصدر مسئول بالنادى الأهلى عدم صحة ما تردد مؤخراً حول دخول النادى فى مفاوضات مع الجزائرى يوسف البلايلى، ومواطنه بغداد بونجاح، مشدداً على أن الأحمر لم يفاوض كليهما بسبب المقابل المادى الضخم المطلوب فيهما من فريقهما الترجى التونسى والسد القطرى، الذى لا يقل عن 6 ملايين دولار لكل لاعب.

من ناحية أخرى، أغلق مسئولو الأهلى الباب أمام رحيل محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر، ومنتخب مصر بعد تلقيه أكثر من عرض أوروبى وخليجى بعد التألق مع الفراعنة فى أمم أفريقيا، وفضلت إدارة النادى الإبقاء على الحارس، ورفض العروض التى وصلته من أجل المنافسة على الألقاب فى الموسم الجديد وصعوبة استقدام حارس بنفس المواصفات فى ظل رفض الإسماعيلى التفريط فى محمد عواد حتى الآن.

محمد شريف يطلب الموافقة على انتقاله لبيراميدز

على صعيد آخر، طلب محمد شريف، لاعب الفريق الأحمر من إدارة ناديه الموافقة على العرض الذى تلقاه خلال الساعات الماضية بالانتقال لفريق بيراميدز فى ظل عدم حصوله على فرصة المشاركة فى المباريات، بالإضافة لشعوره بأنه خارج حسابات الجهاز الفنى الحالى فى الموسم الجديد، خاصة بعد تمديد إعارة رمضان صبحى لمدة موسم.

ورحب الأهلى بعرض بيراميدز للأهلى لضم شريف على سبيل الإعارة ترحيباً كبيراً، لكن مسئولى الأحمر لم يبتّوا فى الأمر حتى الآن فى ظل الحديث عن وجود مفاوضات لضم على جبر مدافع بيراميدز، أو محمد مجدى أفشة، صانع الألعاب، وذلك لحسم هذه الصفقات بشكل نهائى.

فى سياق متصل، بدأ عمرو جمال يفكر جدياً فى قبول عرض المقاولون العرب للانتقال إليه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعد تلقيه عدة اتصالات من المقربين منه لقبول العرض وقيادة هجوم الذئاب بعد رحيل أحمد على لبيراميدز خلال الساعات الأخيرة، هذا إلى جانب تفكيره في العرض الرسمي، الذي أرسله نادي بريبرام التشيكي، للنادي الأهلي لأجل ضم اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة.

فى سياق آخر، أشاد الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى، بأداء فريقه فى المباراة الودية الثالثة التى خاضها أمام فريق أوكام الإسبانى والتى فاز بها بسبعة أهداف دون مقابل، بمعسكر الإعداد الخارجى المقام حالياً فى إسبانيا، سجل السباعية كل من جونيور أجايى (هدفين)، وحمدى فتحى (هدفاً)، ورمضان صبحى (هدفين)، ووليد أزارو (هدفين).

وأثنى الجهاز الفنى على مستوى اللاعبين وانسجامهم وظهورهم بشكل مميز خلال المعسكر الإعدادى ونجاحهم فى التعبير عن قدراتهم داخل الملعب، وأن المعسكر كان مثالياً لأقصى درجة، وحقق الأهداف المرجوة منها.

وغادرت بعثة الفريق الأول إسبانيا أمس للعودة إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر الإعداد الخارجى الذى أقيم فى مدينة اليكانتى على مدار 10 أيام، ويواصل الفريق بعد العودة تدريباته استعداداً لاستئناف مباراتيه المتبقيتين فى مسابقة الدورى العام أمام المقاولون العرب والزمالك.