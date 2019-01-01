حازم إمام لـ"أحمد المحمدي": أخطأت في حق الجماهير

انتقد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل تصرفات أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني مع الجماهير خلال فعاليات بطولة أمم أفريقيا الأخيرة والتي ودع الفراعنة منافستها من دور الستة عشر عقب الهزيمة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

وقال إمام في تصريحات تليفزيونية: "المحمدي أخطأ بالرد على الجمهور وتوجيه إشارات لهم بأنه لا يستمع لأي انتقادات وكان يجب كسب ود الجماهير بدلا من الرد عليها".

وأضاف عضو الجبلاية السابق: "أتذكر وأنني لاعب عندما هتفت الجماهير ضدي بكلمة كفاية لم أرد على تلك الانتقادات العنيفة بل على النقيض لوحت لهم بكلمة شكر ولم أتعامل معهم بشكل الند بالند، حتى عادت الجماهير وطالبتني بالتراجع عن قرار الاعتزال".

المحمدي في فترة راحة بعد كأس الأمم

وكان دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، أعلن قائمة الفريق للمعسكر الخاص استعدادًا للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم المقبل، واختار "سميث" المدير الفني لفريق أستون فيلا، 25 لاعبًا للمشاركة في معسكر الفريق بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان المحمدي يحمل شارة قيادة المنتخب المصري الذي ودع البطولة الأفريقية من دور الـ16 بعد الخسارة أمام منتخب جنوب أفريقيا، فيمت نجح أستون فيلا في التأهل من التشامبيونشيب إلى الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد 2019/2020.