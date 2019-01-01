أحدث الأخبار

أخر الأخبار

مباراة تحديد المركز الثالث.. نيجيريا تتقدم على تونس بهدف نظيف في الشوط الأول

تفاصيل جلسة خالد جلال مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة الجونة

استعدادًا للجونة.. تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك

شقة وسيارة خاصة.. أول طلبات أشرف بن شرقي في الزمالك

الحاج ضيوف: لا أعلم لماذا تعاقدت مصر مع أجيري ولديها حسن شحاتة وحسام حسن وميدو

08:32 م | الأربعاء 17 يوليو 2019
كتب: محمد خيري
الحاج ضيوف: لا أعلم لماذا تعاقدت مصر مع أجيري ولديها حسن شحاتة وحسام حسن وميدو

الحاج ضيوف

أخبار متعلقة

تحدث السنغالي الحاج ضيوف، عن خروج منتخب مصر من كأس الأمم الافريقية، من دور مبكر، بكأس الأمم الأفريقية، وتحديدا من دور الـ16.

وقال "ضيوف" في تصريحات لقناة تايم سبورت: "بالطبع خروج منتخب مصر مبكرًا أمر أحزن الجميع، ولكنني أتعجب من إسناد قيادة الفراعنة لمدير فني أجنبي خلال منافسات البطولة وهو المكسيكي خافير أجيري".

وأكمل الحاج ضيوف، قائلًا: "مصر لديها العديد من المدربين الوطنيين الكبار، مثل أحمد حسام ميدو وحسام حسن وأحمد حسن وحسن شحاتة وحسني عبدربه، وهم من أكبر الأسماء أيضا داخل القارة، وكانوا قادرين على قيادة الفراعنة بشكل أفضل خلال البطولة".

المنتخب الوطني يودع الكان على يد جنوب أفريقيا

وكان المنتخب الوطني خرج من دور الـ16، ضمن بطولة الأمم الأفريقية، على يد جنوب أفريقيا، عقب الخسارة بهدف دون رد، على استاد القاهرة وفي حضور 75 أف مشجع مصري.

أخبار قد تعجبك

تونس في مواجهة فاصلة أمام نيجيريا لحسم مقعد "برونزية" أمم أفريقيا 2019

استطلاع رأى

  • تونس

    تونس

  • 0

    :

    1

    09:00 PM

    كأس الأمم الأفريقية
  • نيجيريا

    نيجيريا

  • فيورنتينا

    فيورنتينا

  • 2

    :

    1

    03:00 AM

    الكأس الدولية للأبطال
  • ديبورتيفو جوادالاخارا

    ديبورتيفو جوادالاخارا

الأكثر قراءة

"مابيحبش الخدامين".. نجوم مهددون بالاستبعاد إذا تولى حسن شحاتة قيادة منتخب مصر

هاني رمزي يكشف أسرار الفشل: "أجيري" كان ضعيف الشخصية.. ولا أعلم دور سلجادو

الزمالك يطلب حفظ حقوقه في أحدث صفقات الأهلي
الأهلي يغلق ملف رحيل "الشناوي".. ويكشف حقيقة مفاوضات "البلايلي وبونجاح"