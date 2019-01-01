الحاج ضيوف: لا أعلم لماذا تعاقدت مصر مع أجيري ولديها حسن شحاتة وحسام حسن وميدو

تحدث السنغالي الحاج ضيوف، عن خروج منتخب مصر من كأس الأمم الافريقية، من دور مبكر، بكأس الأمم الأفريقية، وتحديدا من دور الـ16.

وقال "ضيوف" في تصريحات لقناة تايم سبورت: "بالطبع خروج منتخب مصر مبكرًا أمر أحزن الجميع، ولكنني أتعجب من إسناد قيادة الفراعنة لمدير فني أجنبي خلال منافسات البطولة وهو المكسيكي خافير أجيري".

وأكمل الحاج ضيوف، قائلًا: "مصر لديها العديد من المدربين الوطنيين الكبار، مثل أحمد حسام ميدو وحسام حسن وأحمد حسن وحسن شحاتة وحسني عبدربه، وهم من أكبر الأسماء أيضا داخل القارة، وكانوا قادرين على قيادة الفراعنة بشكل أفضل خلال البطولة".

المنتخب الوطني يودع الكان على يد جنوب أفريقيا

وكان المنتخب الوطني خرج من دور الـ16، ضمن بطولة الأمم الأفريقية، على يد جنوب أفريقيا، عقب الخسارة بهدف دون رد، على استاد القاهرة وفي حضور 75 أف مشجع مصري.