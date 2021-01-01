خاص.. خناقة في ستوديو "الزمالك اليوم" بين رئيس النادي وخالد الغندور وأحمد جمال

علم الوطن سبورت، أن رئيس الزمالك، نشبت بينه وخالد الغندور لاعب الزمالك السابق، والإعلامي أحمد جمال مقدمي برنامج الزمالك اليوم، الذي يذاع على فضائية المحور، "خناقة" شديدة، خلال حلقة الأمس، لدرجة أنه هددهم بالرحيل عن البرنامج.

وجاء ذلك، بعدما نشر أحمد جمال عبر الحلقة، صورة تجمع خالد الغندور مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك الجديد، إلى جانب إجراء مداخلة هاتفية مع خالد الغندور والحديث عن صفقة "بن شرقي".

يذكر أن "بن شرقي" وصل إلى القاهرة، لإعلان صفقة انتقاله بشكل رسمي إلى القلعة البيضاء، حيث يعقد اللاعب جلسة مع رئيس النادي خلال الساعات المقبلة، لأجل الاتفاق على كافة تفاصيل الإعلان.

شقة وسيارة خاصة.. أول طلبات أشرف بن شرقي في الزمالك

وفي سياق أخر، طلب المغربي أشرف بن شرقي، من مسئولي القلعة البيضاء، توفير سيارة وشقة خاصين له، أثناء فترة تواجده بالقاهرة.

ويأتي ذلك بعد التعاقد معه قادمًا من نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء الطلب للحصول على سيارة خاصة، مثلما حدث مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض.