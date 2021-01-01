أحدث الأخبار

أخر الأخبار

مجموعة مصر بكان 2021.. النني آخر من سجل بشباك توجو.. ومدرب الصقور يعمل مُراسلًا

رئيس الاتحاد الموريتاني: مصر نظمت أفضل كأس أمم أفريقيا في تاريخ البطولة

المقاصة يهزم المتحدة 0/1 في 3 أشواط وديًا

بعد غرق طفلة.. فصل وإحالات للتحقيق في إدارة الشباب والرياضة بمركز شباب الواسطي

خاص.. خناقة في ستوديو "الزمالك اليوم" بين رئيس النادي وخالد الغندور وأحمد جمال

08:32 م | الخميس 18 يوليو 2019
كتب: محمود فؤاد
خاص.. خناقة في ستوديو "الزمالك اليوم" بين رئيس النادي وخالد الغندور وأحمد جمال

رئيس الزمالك

أخبار متعلقة

علم الوطن سبورت، أن رئيس الزمالك، نشبت بينه وخالد الغندور لاعب الزمالك السابق، والإعلامي أحمد جمال مقدمي برنامج الزمالك اليوم، الذي يذاع على فضائية المحور، "خناقة" شديدة، خلال حلقة الأمس، لدرجة أنه هددهم بالرحيل عن البرنامج.

وجاء ذلك، بعدما نشر أحمد جمال عبر الحلقة، صورة تجمع خالد الغندور مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك الجديد، إلى جانب إجراء مداخلة هاتفية مع خالد الغندور والحديث عن صفقة "بن شرقي".

يذكر أن "بن شرقي" وصل إلى القاهرة، لإعلان صفقة انتقاله بشكل رسمي إلى القلعة البيضاء، حيث يعقد اللاعب جلسة مع رئيس النادي خلال الساعات المقبلة، لأجل الاتفاق على كافة تفاصيل الإعلان.

شقة وسيارة خاصة.. أول طلبات أشرف بن شرقي في الزمالك

وفي سياق أخر، طلب المغربي أشرف بن شرقي، من مسئولي القلعة البيضاء، توفير سيارة وشقة خاصين له، أثناء فترة تواجده بالقاهرة.

ويأتي ذلك بعد التعاقد معه قادمًا من نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء الطلب للحصول على سيارة خاصة، مثلما حدث مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض.

  

أخبار قد تعجبك

حوار| فاديجا للوطن: مواجهة ثعالب الصحراء في نهائي أمم أفريقيا صعب جدًا

استطلاع رأى

  • آرسنال

    آرسنال

  • 2

    :

    1

    05:00 AM

    الكأس الدولية للأبطال
  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

الأكثر قراءة

هاني رمزي يكشف أسرار الفشل: "أجيري" كان ضعيف الشخصية.. ولا أعلم دور سلجادو

الأهلي يغلق ملف رحيل "الشناوي".. ويكشف حقيقة مفاوضات "البلايلي وبونجاح"

أزمة كهربا مع الزمالك تقترب من الحل
الأهلي يُطيح بالنيجيري "أجايي" ومحاولات لتسويقه.. و"إكرامي" خارج حسابات القمة