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عاجل.. وفاة شقيق التوأم حسام وإبراهيم حسن بعد صراع مع المرض

09:03 م | الخميس 18 يوليو 2019
كتب: محمد خيري
عاجل.. وفاة شقيق التوأم حسام وإبراهيم حسن بعد صراع مع المرض

حسام حسن وإبراهيم حسن

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توفى اليوم محمد حسن، الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن، المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري.

وتوفي شقيق التوأم بعد صراع مع المرض حيث دخل في "غيبوبة" تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة.

وكان لـ"محمد" دورًا كبيرًا في حياة "التوأم"، وبمثابة الأب الروحي لهما، وأول من شجعهما وساندهما في مشوارهم الكروي منذ الطفولة.

غياب التوأم عن تدريبات سموحة

وغاب التوأم حسام وإبراهيم حسن عن تدريبات فريق سموحة اليوم الخميس، حيث قاد التدريب طارق سليمان المدرب العام للفريق السكندرى استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء ذلك بسبب وفاة شقيقه وذهابه لمسقط رأسه لحضور مراسم الدفن. 

 

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