"صبحي" يطلب أعلى راتب شهري في الأهلي مقابل رفضه للزمالك.. ويتمسك بتجاوز "الشحات"

كشف مصدر بالأهلى لـ"الوطن" عن طلب رمضان صبحى الحصول على أعلى قيمة تعاقد بالفريق الأحمر بعد تجديد إعارته لمدة موسم جديد مع المارد الأحمر، موضحاً أن اللاعب يرى أنه ضحى كثيراً من أجل النادى، وتنازل عن جزء كبير من مستحقاته خلال الـ6 أشهر مدة الإعارة الأولى له، إلى جانب الدور الكبير الذى قام به برفقة وكيله للضغط على هيدرسفيلد الإنجليزى لرفض الانتقال للزمالك رغم وجود عرض أقوى من الناحية المالية.

ويتمسك "صبحى" بالحصول على مقابل مالى يفوق ما يحصل عليه حسين الشحات، الذى تعاقد معه النادى فى يناير الماضى قادماً من العين الإماراتى، ويحاول مسئولو الأهلى الوصول لحل مرضٍ، والوصول لاتفاق مع اللاعب حول قيمة راتبه خلال الموسم الجديد من الإعارة للخروج من هذه الورطة.

من ناحية أخرى، تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، بقيادة طه إسماعيل، غداً، اجتماعاً خاصاً مع إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق، وعدلى القيعى مستشار التعاقدات، لبحث صفقات الموسم الجديد، والوقوف على آخر تطورات الصفقات التى ينوى النادى حسمها خلال الأيام المقبلة قبل غلق باب القيد بنهاية الشهر الجارى، بعد حسم صفقتى المالى أليو ديانج من مولودية الجزائر، واستعارة رمضان صبحى.

ويحمل اجتماع السبت أهمية كبيرة من أجل حسم الملفات المعلقة، خاصة بعدما دخل النادى فى مفاوضات مع عدد من اللاعبين ويتبقى وضع الرتوش النهائية عليها، إلى جانب حسم قائمة الراحلين، ومناقشة العروض التى وصلت للاعبين وفى مقدمتهم عمرو جمال ومحمد شريف وإسلام محارب، بالإضافة لبحث موقف أجانب الفريق الحاليين من أجل تحديد موقف الصفقات الأجنبية الجديدة، لا سيما أن الأحمر يضم بين صفوفه 5 لاعبين ويحتاج للاستغناء عن لاعب أو اثنين لضم لاعبين جدد فى ظل عدم وضوح الرؤية حول اعتماد قرار اعتبار لاعبى شمال أفريقيا كلاعبين محليين.

سموحة يجدد طلبه من إدارة الأهلى بالحصول على خدمات هشام محمد وإسلام محارب

فى سياق آخر، جدد مسئولو سموحة طلبهم من إدارة الأهلى الحصول على خدمات ثنائى الفريق الأحمر هشام محمد وإسلام محارب من أجل الاستعداد للموسم الجديد فى ظل وجود رغبة قوية لضمهما لصفوف الفريق السكندرى. من جانب آخر، يخوض الفريق الأول مباراة ودية اليوم الجمعة، أمام فريق البلاستيك، فى إطار الاستعداد لاستئناف بطولة الدورى، وتقام المباراة فى السادسة مساء على ملعب مختار التتش بمقر النادى بالجزيرة، وذلك فى البروفة الأخيرة قبل مواجهتى المقاولون العرب والزمالك فى ختام منافسات البطولة التى يتصدر ترتيبها الأهلى برصيد 74 نقطة من 32 مباراة.

ويدفع مارتن لاسارتى، المدير الفنى، فى مباراة الفريق اليوم بالتشكيل الأقرب لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء المقبل، والتدريب على الخطة التى سيخوص بها المباراة، وبعض الجمل التكتيكية التى ينوى تنفيذها لتحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث، خاصة أنه لا بديل عن الفوز لحصد لقب الدورى الممتاز.

ووصل المالى أليو ديانج، الوافد الجديد، إلى القاهرة أمس الأول الأربعاء، لبداية مشواره بشكل رسمى مع الفريق بعد إتمام إجراءات التعاقد معه لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم المقبل، وخضع «ديانج»، لاعب الوسط، لفحوصات طبية أمس، للاطمئنان عليه والتأكد من سلامته قبل خوض التدريبات والاستعداد للموسم الجديد.