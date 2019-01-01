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حملة مفاجئة على «موبايلات» العاملين بالزمالك لكشف الجواسيس

04:38 م | السبت 20 يوليو 2019
كتب: محمود فؤاد
حملة مفاجئة على «موبايلات» العاملين بالزمالك لكشف الجواسيس

رئيس الزمالك

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علم "الوطن سبورت" أن رئيس نادي الزمالك قام خلال الأيام القليلة الماضية بتشكيل لجنة  مفاجأة لفحص الهواتف المحمولة، الخاصة بأفراد أمن النادي وذلك لكشف "الجواسيس".

ووصلت أنباء إلى رئيس الزمالك أن إدارة الأمن بالنادي والتي يترأسها كمال الخولي، تضم أكثر من فرد يتعاملوا بطرق غير مشروعة مع العديد من الشخصيات المغضوب عليهم من قبل رئيس النادي، وهو ما جعله يتخذ قرار بفحص الهواتف.

وأكد مصدر داخل النادي أن اللجنة تطلع على الهاتف المحمول الخاص بأفراد الأمن ورؤية الأسماء المسجلة على الهاتف وفي حال عدم ثبوت تواجد أي أسم تقوم اللجنة بكتابة رقم أي شخص في خلاف مع رئيس النادي لمعرفة إذا كان فرد الأمن قام بتسجيله بأسم وهمي.

الزمالك يواجه الجونة 

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة غدا، والمؤجلة من الجولة الـ33 من مسابقة الدوري العام، حيث يتواجد الفريق الأبيض في المركز الثالث برصيد 68 نقطة، عقب خوض 31 مباراة.

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