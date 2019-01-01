عاجل.. ساسي يقود الزمالك أمام الجونة.. وعمر صلاح في حراسة المرمى

أعلن خالد جلال، المدير الفني للزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة، بعد قليل، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ33، ضمن مسابقة الدوري العام، على استاد الجونة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

الدفاع: بهاء مجدي ومحمود الونش ومحمود علاء وحمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف "أوباما" ومحمد إبراهيم و أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: عمر السعيد.

الزمالك يبحث عن الفوز على الجونة للاستمرار في المنافسة

ويبحث الفريق الأول لنادي الزمالك، عن تحقيق الفوز في المواجهة الصعبة أمام الجولة للاستمرار في المنافسة على بطولة الدوري العام، حيث يدخل المباراة ورصيده 68 نقطة في المركز الثالث، ويحتل الأهلي الصدارة 74 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في الوصافة برصيد 70 نقطة.