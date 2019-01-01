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بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري

07:49 م | الأحد 21 يوليو 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري

بث مباشر لمباراة الزمالك والجونة في الدوري

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يقدم الوطن سبورت بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك والجونة، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ 33 من بطولة الدوري الممتاز، حيث يتواجه الفريقين على ملعب الجونة بثوبه الجديد.

ويأتي الأهلي على قمة جدول ترتيب الدوري، برصيد 74 نقطة، فيما يأتي بيراميز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة، ويأتي الزمالك بالمركز الثالث برصيد 68 نقطة، ويتبقى له مباراتين بخلاف مواجهة الجونة اليوم.

ولمشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والجونة من هنا:

ويتبقى للنادي الأهلي مباراتين أمام كلًا من المقاولون العرب والزمالك في ختام الدوري.

ثلاثي الزمالك الدولي يعود قبل مواجهة الجونة

وعاد الثلاثي الدولي لنادي الزمالك كلًا من محمود علاء وطارق حامد وفرجاني ساسي، الذي تواجد مع المنتخب التونسي ووصل مع منتخب بلاده لقبل نهائي كأس الأمم الأفريقية وخسر أمام السنغال بهدف دون رد.

أحداث المباراة:

بداية المباراة بصافرة الحكم محمود عاشور 

ق1 انطلاقة هجومية من الزمالك عن طريق حمدي النقاز، إلا أن الحارس الغرباوي يتصدى لعرضية الظهير التونسي.

ق2 اعتراض من الجمهاز الفني للزمالك مطالبا بركلة جزاء بعد سقوط محمد إبراهيم

ق5 محمد ناجي جدو يهدد مرمى الزمالك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر.

ق6 مشادة بين الحكم محمود عاشور وحمدي النقاز. 

ق8 أحمد حمدي يستغل خطأ من محمد إبراهيم لينطلق من الجانب الأيمن ولكنه يرسل عرضية خارج المرمى.

ق13 الجونة يحصل على ضربة حرة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ مشترك من محمود علاء وعمر صلاح، ولكن أكرم توفيق يسددها فوق المرمى.

ق18 اعتراضات من جانب لاعبي الزمالك مجددا على حكم المباراة مطالبين بركلة جزاء.

ق24 انحصار اللعب في وسط الملعب بين الفريقين.

ق27 للمرة الثالثة لاعبو الزمالك يطالبون بركلة جزاء.

ق30 أخطر فرص المباراة، القائم يحرم أحمد حمدي من الهدف الأول للجونة 

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