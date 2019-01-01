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عاجل.. طارق حامد يسجل هدفًا عالميًا في شباك الجونة

09:24 م | الأحد 21 يوليو 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
عاجل.. طارق حامد يسجل هدفًا عالميًا في شباك الجونة

فرحة الزمالك "أرشيفية"

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سجل طارق حامد، لاعب نادي الزمالك الهدف الأول في مرمى فريق الجونة في الدقيقة 63، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الجونة بمدينة الغردقة بحضور جماهيري جيد عقب انتهاء بطولة الأمم الأفريقية.

ويدخل الزمالك تلك المباراة ولا بديل عن الفوز من أجل مواصلة الصراع على لقب الدوري مع غريمه التقليدي النادي الأهلي، والذي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة ويتقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والزمالك، فيما يتبقى للزمالك مباراتين بخلاف مباراة الجونة اليوم، حيث يصطدم الزمالك بكلًا من الإسماعيلي والأهلي.

الزمالك يبحث عن الفوز للصراع على لقب الدوري

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 68 نقطة، ويحتاج للفوز بالثلاث مباريات المتبقية من أجل حصد لقب الدوري الغائب منذ موسم 2015-2014.

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