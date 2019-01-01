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التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة

08:48 م | الأحد 21 يوليو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة

الزمالك

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انتهى الشوط الأول من المباراة، التي تجمع فريقي الزمالك والجونة حاليًا على ملعب "الجونة"، في إطار المواجهة المؤجلة بين الجانبين من الجولة الـ33 لبطولة الدوري المصري بالتعادل السلبي.

وأضاع لاعبي كلا الجانبين، العديد من الفرص الخطيرة، والأهداف المحققة خلال شوط المباراة الأول، كانت أخطرها على الإطلاق التصويبة الصاروخية، التي سددها لاعب الجونة أحمد حمدي، في الدقيقة 29 واصطدمت بالعارضة.

وتصويبة أحمد سيد "زيزو"، لاعب الزمالك في الدقيقة 40، والتي تصدى لها محمود الغرباوي، حارس مرمى الجونة ببراعة وأخرجها إلى ركنية.

والتسديدة القوية الآخرى، التي سددها محمد إبراهيم، من داخل منطقة جزاء الجونة، وعلت المرمى بسنتيمترات قليلة فقط.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث، بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري، وفي رصيده 68 نقطة حتى الآن.

وفي ذات السياق يحتل فريق الجونة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب البطولة المصرية الكبيرة برصيد 37 نقطة.

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