أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بشير التابعي يرد على نادر شوقي: "رئيس الزمالك "غسله" قبل المباراة"

بشير التابعي: تدريب خالد جلال للزمالك "غلطة".. ورئيس النادي "منهار"

أحمد على: لا توجد مكافأت على التعادل.. وننتظر ترضية الإدارة بعد الأداء

الزمالك يفتقد "أوباما" أمام الإسماعيلي والأهلي

بالفيديو.. مشاجرة أحمد ياسر ريان مع لاعبي الزمالك بعد هدف الجونة

09:47 م | الأحد 21 يوليو 2019
كتب: أحمد الحنفي
بالفيديو.. مشاجرة أحمد ياسر ريان مع لاعبي الزمالك بعد هدف الجونة

لاعبي الجونة

أخبار متعلقة

نشبت مشاجرة بين مهاجم فريق الجونة، أحمد ياسر ريان، صاحب هدف التعادل في الزمالك، في المباراة التي تقام الأن علي ملعب الجونة، بينه وبين لاعبي الأبيض.

وجاءت المشاجرة بعد تسجيل ريان هدف التعادل في مرمى الزمالك في الدقيقة 77، حيث حاول لاعبي الزمالك التوجه بالكرة نحو منتصف الملعب، وحاول مهاجم الجونة السيطرة علي الكرة. 

وشهدت المباراة حماس شديد من اللاعبين خاصة مع إحراز فريق الجونة لهدف التعادل في مرمى الزمالك، الأمر الذي سيكون له عامل في إبعاد الفريق الأبيض عن منافسة غريمه التقليدي النادي الأهلي على لقب الدوري للموسم 2018/2019.

وسجل طارق حامد هدف التقدم لنادي الزمالك، قبل أن يحرز أحمد ياسر ريان هدف التعادل لفريق الجونة.

أخبار قد تعجبك

لاسارتي يمنح الضوء الأخضر لرحيل "حمودي" عن الأهلي

استطلاع رأى

  • الجونة

    الجونة

  • 2

    :

    2

    08:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الزمالك

    الزمالك

  • آرسنال

    آرسنال

  • 3

    :

    0

    12:00 AM

    الكأس الدولية للأبطال
  • فيورنتينا

    فيورنتينا

  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • 3

    :

    1

    02:00 AM

    الكأس الدولية للأبطال
  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • 2

    :

    3

    01:30 PM

    الكأس الدولية للأبطال
  • توتنهام هوتسبير

    توتنهام هوتسبير

الأكثر قراءة

نار الخماسية وسحر بركات.. سر استفزاز بلماضي للجماهير المصرية

بالصور.. علاء وجمال مبارك في عزاء شقيق التوأم "حسن"

بالفيديو.. سب وقذف في خناقة إبراهيموفيتش مع مدرب حراس منتخب مصر الأسبق
الأرقام تنصف صلاح في صراع الأفضل بالقارة أمام محرز وماني