بالفيديو.. مشاجرة أحمد ياسر ريان مع لاعبي الزمالك بعد هدف الجونة

نشبت مشاجرة بين مهاجم فريق الجونة، أحمد ياسر ريان، صاحب هدف التعادل في الزمالك، في المباراة التي تقام الأن علي ملعب الجونة، بينه وبين لاعبي الأبيض.

وجاءت المشاجرة بعد تسجيل ريان هدف التعادل في مرمى الزمالك في الدقيقة 77، حيث حاول لاعبي الزمالك التوجه بالكرة نحو منتصف الملعب، وحاول مهاجم الجونة السيطرة علي الكرة.

وشهدت المباراة حماس شديد من اللاعبين خاصة مع إحراز فريق الجونة لهدف التعادل في مرمى الزمالك، الأمر الذي سيكون له عامل في إبعاد الفريق الأبيض عن منافسة غريمه التقليدي النادي الأهلي على لقب الدوري للموسم 2018/2019.

وسجل طارق حامد هدف التقدم لنادي الزمالك، قبل أن يحرز أحمد ياسر ريان هدف التعادل لفريق الجونة.