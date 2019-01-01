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بالفيديو.. عاجل.. الدوري في الجزيرة.. الجونة يقرب الأهلي من بطولته المفضلة

09:59 م | الأحد 21 يوليو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو.. عاجل.. الدوري في الجزيرة.. الجونة يقرب الأهلي من بطولته المفضلة

الزمالك والجونة

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حقق الزمالك تعادلًا مخيبًا للآمال أمام نظيره الجونة بنتيجة 2-2، في المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ33 من الدوري المصري، والتي جمعت الجانبين على ملعب "الجونة".

أحرز طارق حامد هدف الزمالك في الدقيقة 64، وتعادل أحمد ياسر ريان للجونة في الدقيقة 78، فيما أضاف محمود الشبراوي هدف الجونة الثاني بالدقيقة 88 من زمن اللقاء، وتعادل للزمالك من جديد محمود عبد العزيز في الدقيقة 97.

وجاء هدف طارق حامد من تصويبة صاروخية من خارج حدود منطقة جزاء الجونة.

    

في المقابل، جاء هدف أحمد ياسر ريان من تسديد من داخل منطقة جزاء الزمالك.

وفي الدقيقة 88، سدد محمود الشبراوي تصويبة قوية من الجهة اليمنى اصطدمت بيد عمر صلاح حارس الزمالك ودخلت في الشباك.

    

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع أحرز محمود عبد العزيز هدف التعادل الثاني للزمالك من رأسية.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الزمالك إلى 69 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري، فيما ارتفع رصيد الجونة إلى 38 في المركز الخامس عشر.

 

 

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