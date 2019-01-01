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عاجل.. وقف مستحقات الجهاز الفني ولاعبي الزمالك بعد التعادل مع الجونة

10:16 م | الأحد 21 يوليو 2019
كتب: محمود فؤاد ومحمد خيري
عاجل.. وقف مستحقات الجهاز الفني ولاعبي الزمالك بعد التعادل مع الجونة

محمد إبراهيم

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قرر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وقف مرتبات ومستحقات لاعبي الفريق بعد التعادل أمام الجونة بهدفين لكل فريق، مساء اليوم، في بطولة الدوري العام.

كما قرر مجلس الزمالك وقف مرتبات الجهاز الفني والإداري والطبي بالنادي على خلفية النتيجة السلبية، التي حققها الفريق الأبيض خلال مباراة اليوم، وعدم تحقيقه الفوز.

الزمالك يتعادل مع الجونة ويضعف آماله في تحقيق لقب الدوري

وتعادل الفريق الاول للزمالك أمام الجونة 2\2، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الجونة والمؤجلة من الجولة الـ33 للدوري العام، ورفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث كما هو، وبفارق 5 نقاط عن الأهلي الذي يحتاج للفوز في المواجهة المقبلة أمام المقاولون العرب للحفاظ على بطولة الدوري.

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