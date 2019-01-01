خالد جلال للاعبي الزمالك: "حرام عليكم الجماهير حزينة بسببكم"

عنّف خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك، اللاعبين بشدة في غرفة الملابس، عقب التعادل مع الجونة خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.

وتعالت الأصوات بشدة داخل غرفة ملابس الأبيض عقب المباراة، حيث دخل المدير الفني في مشادة عنيفة ولام اللاعبين بسبب "التخاذل في المباراة وإهدار الفوز".

خالد جلال للاعبي الفريق: أهدرتوا أسهل فوز

وقال خالد جلال للاعبين بصوت مرتفع: "أهدرتوا أسهل فوز، تقدمنا بهدف ولم نستطع الحفاظ عليه، بشكل غريب، حرام عليكم الجماهير حزينة بسببكم، كنا لابد أن نحقق الفوز لاستمرار اللقب في أيدينا، ولكن الآن اللقب ليس بأيدينا وننتظر نتيجة مباراة الأهلي".

وكان الزمالك تعادل مع الجونة 2\2، وفقد أهم نقطتين في مشواره ورفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث، بينما يحتاج الأهلي لتحقيق الفوز على المقاولون لحسم لقب الدوري رسميا.