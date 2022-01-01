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المقاولون عن "تفويت" مباراة الأهلي: لما ابنك يسقط متعاتبش ابن الجيران

04:14 م | الإثنين 22 يوليو 2019
كتب: أحمد البكري
المقاولون عن "تفويت" مباراة الأهلي: لما ابنك يسقط متعاتبش ابن الجيران

المقاولون مع الأهلي

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انتقد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، التصريحات المتداولة على لسان نادي الزمالك، حول نية الذئاب تفويت مباراتهم أمام الأهلي في الدوري، المقرر إقامته بعد غد الأربعاء.

وقال عادل فتحي في تصريحات عبر قناة "تايم سبورت": "أرفض اتهام المقاولون بالتفويت، إحنا نادي كبير ومحترم، عيب على كل ما يقول أننا نفوت المباراة لكي يفوز الأهلي بلقب الدوري"، مضيفا: "لما ابنك يسقط متروحش تعاتب ابن الجيران أنه جاب 90%".

وأكد المشرف على كرة المقاولون العرب، أن فريقه على أتم استعداد لمواجهة الأهلي، والمدير الفني عماد النحاس طالب لاعبيه بعدم التهاون في المباراة واللعب من أجل حصد الثلاث نقاء.

وأضاف: "عملنا معسكر بالإسكندرية وخضنا مباريات ودية كثيرة قوية ووضعنا تحفيز جيد وأقمنا معسكر مغلق لمدة يومين قبل مباراة الأهلي، بالرغم من أن الطبيعي أن يكون لمدة يوم واحد".

وأتم: "نسعى للفوز ونحن ندافع عن حقوقنا في الفوز، وأي لاعب أو فريق يواجه الأهلي والزمالك، يلعب عل أنها بطولة له ويصحبها دافع قوي".

وكان رئيس نادي الزمالك، قد زعم نية نادي المقاولون العرب "تفويت" مباراته أمام الأهلي المقرر لها الأربعاء، لحسم بطولة الدوري لصالح الشياطين الحمر، على حد قوله، داعما ذلك بانتماء المدير الفني لذئاب الجبل عماد النحاس للقلعة الحمراء والدفاع عن ألوان فريقها في وقت سابق.

المقاولون يكشف حقيقة انتقال طاهر محمد طاهر للأهلي

وفي سياق أخر، وبالتحديد حول انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي قال فتحي: "الصفقة تعطلت ولم يتفق الطرفين على إتمام الصفقة، ولكن نحن نعمل على تسويق اللاعب في أوروبا ليكي يحترف ويكرر تجربة محمد صلاح ومحمد النني". 

ويلتقي المقاولون العرب، مع الأهلي يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء علي ملعب برج العرب ضمن مؤجلات الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري، ويحتل  الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة بينما جاء فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 69 نقطة. 

 

  

 

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