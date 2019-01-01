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مصادر: أحمد حسن ينوي تقديم استقالته من بيراميدز خلال ساعات

07:34 م | الإثنين 22 يوليو 2019
كتب: علي سمير
مصادر: أحمد حسن ينوي تقديم استقالته من بيراميدز خلال ساعات

أحمد حسن وحسام البدري

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اقترب أحمد حسن، المشرف العام على الكرة بفريق بيراميدز، من تقديم استقالته والرحيل عن النادي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكدت مصادر مقربة من قائد المنتخب السابق، أنه اتخذ قرارًا بتقديم الاستقالة، دون إعلان الأسباب، حيث من المقرر، أن تشهد الساعات القليلة المقبلة، الإعلان عن الاستقالة بشكل رسمي.

حسام البدري يستقيل من رئاسة بيراميدز ويعود للتدريب

وكان حسام البدري، قد تقدم باستقالته بشكل رسمي صباح اليوم، من رئاسته لنادي بيراميدز، وقرر العودة مرة أخرى لمجال التدريب، بعد قضائه عاماً من العمل الإدارى بنادي بيراميدز، شارك خلاله في تكوين الفريق منذ بداية الفكرة، موجهًا خالص شكره للجميع على الفترة المتميزة، التي قضاها داخل هذا النادي وشهدت نجاحات كبيرة.

وكان رئيس نادي بيراميدز، سالم الشامسي، ونائب رئيس مجلس الإدارة أحمد الرميثي، قد زارا مران بيراميدز اليوم، وحث "الشامسي" اللاعبين، على الاستعداد بشكل جيد للموسم الجديد للدوري المصري، بعد ما أنهوا مسيرة الموسم الحالي بشكل جيد.

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