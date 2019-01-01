مفاجأة.. خالد جلال يستقيل من تدريب الزمالك بعد مباراة القمة

استقر خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تقديم استقالته من تدريب الزمالك بعد مباراة الأهلي، بالجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، والمقرر لها مساء الأحد المقبل، في مفاجأة كبيرة، خاصة وأنه تولى الفريق مبارتين فقط.

وأكد مصدر قريب من خالد جلال لـ"الوطن سبورت"، أن المدير الفني للفريق الأبيض استقر على تقديم الاستقالة لرفع الحرج عن مجلس إدارة نادي الزمالك وأنه يرفض العمل كمدرب عام مع أي مدير فني جديد.

رئيس الزمالك يهاجم خالد جلال بعد التعادل مع الجونة

وكان رئيس نادي الزمالك قد دخل في نقاش حاد مع خالد جلال المدير الفني للفريق، بعد التعادل مع الجونة بهدفين مقابل هدفين، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري، واقتراب ضياع لقب الدوري العام.

وكشف مصدر داخل النادي، أن رئيس الزمالك دخل في مناقشة عنيفة مع المدير الفني قائلا له: "كان يوم أسود يوم ماجيت، ضيعت مني الدوري، أيه التشكيل اللي لعبت بيه إمبارح ده والتغييرات الغريبة اللي اتعملت دي".

وأوضح المصدر، أن رئيس الزمالك قال لخالد جلال بالحرف الواحد: "راهنت عليك أمام الجميع وأنت خذلتني، خسرنا الدوري، بس لو أتغلبت من الأهلي هايكون فيه حساب شديد، مش مجرد الرحيل فقط".