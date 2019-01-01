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عاجل.. لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهتي حسم الدوري أمام المقاولون والزمالك

07:14 م | الثلاثاء 23 يوليو 2019
كتب: أحمد موسى
عاجل.. لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهتي حسم الدوري أمام المقاولون والزمالك

الأهلي

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أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تتوجه إلى الاسكندرية مساء اليوم للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام مباريات الأهلي في بطولة الدوري.

ويلتقي الأهلي المقاولون غدًا الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، فيما تقام مباراة الزمالك على نفس الملعب يوم ٢٨ يوليو الجاري.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي: حسام عاشور وأحمد فتحي ومحمد نجيب وعمرو السولية، وهشام محمد ورامي ربيعة، ورمضان صبحي ومحمد هاني وباسم علي، وعلي معلول وجونيور اجايي وحسين الشحات وحمدي فتحي وصالح جمعه وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد الشيخ ومحمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان، ووليد أزارو وجيرالدو وناصر ماهر ومروان محسن واحمد طارق، وياسر إبراهيم.

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