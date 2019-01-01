اتحاد الكرة يلغي مراسم تكريم بطل الدوري من لقاء القمة

رفض مسئولو اتحاد الكرة فكرة تصميم درع جديدة لمسابقة الدورى الممتاز، بسبب ضيق الوقت، واستقر مسئولو الجبلاية على إهداء بطل المسابقة الدرع القديمة الموجودة بمقر النادى الأهلى بالجزيرة، بحكم أن الفريق الأحمر هو البطل فى آخر موسم.

وفى السياق نفسه، تتّجه النية داخل الجبلاية لعدم إقامة أى مراسم لتسليم درع الدورى خلال مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين بختام المسابقة، وكشف مصدر باتحاد الكرة، أنه يتم دراسة كيفية حصول المارد الأحمر على اللقب فى ما بعد.

ثروت سويلم يتعهد بحل أزمات أندية الجمعية العمومية

وعلى جانب آخر، تعهد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد، خلال جلسته مع مسئولى الأندية، التى تم انعقادها بالجبلاية مؤخراً على تنفيذ مطالبهم، وأن يشهد الموسم المقبل وجود جدول مباريات منتظم، نظراً لأن الموسم الحالى كان استثنائياً بسبب ضغط المباريات الأفريقية واستضافة مصر بطولة أمم أفريقيا، وهى الأمور التى سيتم تداركها بالموسم المقبل حتى يخرج فى أفضل صورة، وتبقى الصورة المشرفة التى ظهرت بها مصر وأبهرت العالم خلال استضافتها لبطولة كان 2019، وطالبت الأندية، خلال الجلسة بانتخاب رابطة للأندية، لتكون مسئولة عن إدارة المسابقات وحقوق البث التليفزيونى، وحل مشكلات الأندية خلال الموسم الجديد، إلى جانب تعديل لائحة الهبوط والصعود فى القسمين الثانى والثالث، وتسوية ديون بعض الأندية، لتتمكن من قيد لاعبين جدد، والدفعات المتبقية لحقوق البث.

وقرر اتحاد الكرة تشكيل لجنة لإعادة صياغة مسابقات القسمين الثانى والثالث، بالإضافة إلى النزول على رغبة أعضاء الجمعية العمومية، بضرورة الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية، للنظر فى اللائحة وكل الاقتراحات الخاصة بالتعديلات، ليتم البناء عليها فى انتخابات مجلس الإدارة المقبلة، واختار أعضاء الجمعية كلاً من محمود الشامى ومحمد الطويلة وعبدالرحيم إسماعيل وعاصم مرشد أعضاء الجمعية العمومية، للانضمام إلى اللجنة التى شكلها الاتحاد برئاسة خالد كامل، رئيس مسابقات القسم الثانى، للنظر فى شكل مسابقتى القسمين الثانى والثالث الموسم المقبل، وذلك قبل اعتذار محمود الشامى بدعوى عدم وجود صلاحيات له، معتبراً أن وجوده فى اللجنة كعضو، سيقلص دوره، وفى النهاية ستتم محاسبته من جانب الأندية.