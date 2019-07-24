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بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

بث مباشر.. مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم 24-7-2019

بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة حسم الدوري بين الأهلي والمقاولون العرب

عاجل.. محمد عنتر يدخل قائمة الزمالك واستبعاد حازم امام قبل مواجهة الإسماعيلي

عاجل.. وليد أزارو يقود هجوم الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

07:09 م | الأربعاء 24 يوليو 2019
كتب: أحمد فراج وحسين غريب
عاجل.. وليد أزارو يقود هجوم الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

أزارو

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أعلن مارتن لاسارتي المديد الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الأهلي كلا من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم: وليد أزارو.

محمد عادل حكمًا لمباراة الأهلي والمقاولون

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، محمد عادل، لإدارة مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم بالدوري العام المصري.

واختارت إبراهيم نور الدين، لإدارة مباراة الزمالك والإسماعيلي، ويعاونه كل من سمير جمال ويوسف البساطي، والحكم الخامس ميدو سلامة وطارق سامي.

 

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