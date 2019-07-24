عاجل.. وليد أزارو يقود هجوم الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

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أزارو
أعلن مارتن لاسارتي المديد الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
وضم تشكيل الأهلي كلا من:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول
خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي
خط الهجوم: وليد أزارو.
اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، محمد عادل، لإدارة مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم بالدوري العام المصري.
واختارت إبراهيم نور الدين، لإدارة مباراة الزمالك والإسماعيلي، ويعاونه كل من سمير جمال ويوسف البساطي، والحكم الخامس ميدو سلامة وطارق سامي.
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