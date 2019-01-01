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بعد التتويج باللقب.. الأهلي الأكثر فوزًا في دوري هذا الموسم

11:40 م | الأربعاء 24 يوليو 2019
كتب: علي سمير وحسين غريب وأحمد فراج
بعد التتويج باللقب.. الأهلي الأكثر فوزًا في دوري هذا الموسم

الأهلي

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم فوزه رقم 24 في بطولة الدوري العام، على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم؛ ليتمكن من حسم اللقب، ويصبح الفريق الأكثر فوزا في البطولة هذا الموسم.

وحسم الأهلي لقب الدوري بالوصول للنقطة 77 في 33 مباراة وقبل نهاية المسابقة رسميا بأسبوع واحد، بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 77 نقطة، جمعها من 24 فوز، وتعادل خمس مرات، وخسر أربع مباريات.

ويتبقي للأهلي مباراة مع الزمالك الوصيف الذي حقق 21 فوزا، ويأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 19 فوزا.

يذكر أن الأهلي قادر على الوصول للفوز الـ25 هذا الموسم عندما يلتقي بفريق الزمالك صاحب المركز الثاني في الجولة الختامية من الموسم والمقرر لها 28 من يوليو الجاري.

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