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مجلس الزمالك لـ"كهربا": "تعالى نحل الأزمة".. واللاعب يرد: "مش هرجع طول ما ده رئيس النادي"

08:13 م | الخميس 25 يوليو 2019
كتب: محمود فؤاد
مجلس الزمالك لـ"كهربا": "تعالى نحل الأزمة".. واللاعب يرد: "مش هرجع طول ما ده رئيس النادي"

محمود كهربا

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أكد أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات خاصة للوطن سبورت، أنه حاول التدخل في أزمة محمود كهربا الحالية لحلها مع نادي الزمالك.

وأضاف عضو مجلس إدارة النادي الأبيض، قائلًا: أرسلت رسالة على هاتف كهربا أبلغته خلالها أن مجلس إدارة الزمالك على استعداد لعقد جلسة خاصة معه لحل أزمته، وأن النادي سوف ينفذ جميع طلباته، ولن يقف عائقًا أمام تحقيق حلم احترافه.

وتابع عضو مجلس إدارة النادي الأبيض حديثه قائلًا: "رد كهربا كان كالتالي: أنا مظلوم، ورئيس النادي قال عني كلام غلط كتير، وأنا وأهلي ساكتين ومش عايز أرد، ولو آخر يوم في عمري مش هرجع طول ما الشخص دا رئيس الزمالك".

كهربا ينضم رسميًا لأفيس البرتغالي

الجدير بالذكر، أن نادي أفيس البرتغالي، أعلن اليوم، الخميس عن ضم محمود كهربا خلال فترة الانتقالاتى الصيفية الجارية، لمدة موسمين حتى عام 2021.

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