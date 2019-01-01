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غليان في الزمالك واجتماع عاجل بعد توقيع كهربا لأفيس البرتغالي

08:20 م | الخميس 25 يوليو 2019
كتب: محمود فؤاد ومحمد خيري
غليان في الزمالك واجتماع عاجل بعد توقيع كهربا لأفيس البرتغالي

كهربا

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حالة من الضيق والغضب الشديد سيطرت على إدارة نادي الزمالك، بعد توقيع محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لنادي أفيس البرتغالي.

وعلم الوطن سبورت، أن رئيس الزمالك غاضب وبشدة خلال الساعات الحالية، وشن هجومًا على نجله "أمير" المشرف العام على فريق الكرة، وشريف إسلام مدير التعاقدات بسبب ماحدث، مؤكدًا أن نجله لم يستطع السيطرة على اللاعب خلال الفترة الماضية.

ودعا رئيس الزمالك لاجتماع عاجل لبحث تداعيات توقيع كهربا لنادي أفيس البرتغالي.

كهربا ينضم رسميًا لأفيس البرتغالي

وتواصل رئيس الزمالك ونجله مع المحامي الأجنبي لمعرفة الموقف القانوني والضغط على اتحاد الكرة من أجل عدم إرسال البطاقة الدولية لناديه البرتغالي.

وكان نادي ألافيس البرتغالي، أعلن ضم محمود عبد المنعم كهربا، رسميًا، لمدة موسمين حتى 2021.

 

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