مليون دولار وشيكابالا وإبراهيم.. أبرز تفاصيل انتقال جون أنطوي للزمالك

دخل مجلس إدارة نادي الزمالك، في مفاوضات مجددا مع إدارة نادي مصر المقاصة، لضم الغاني جون أنطوي، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعرض مسئولي القلعة البيضاء، مليون دولار على المقاصة مقابل ضم المهاجم الغاني، بالإضافة لعرض حازم إمام ومحمود شيكابالا ومحمد ابراهيم ومصطفي محمد، ليختاروا أحدهم لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية لمدة عام على سبيل الإعارة.

وكان إدارة الأبيض، أنهت اتفاقها مع أنطوي، بالتوقيع معه وتم الاتفاق على أن يحصل على 750 الف دولار في الموسم.

وتتسمك إدارة المقاصة بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو، بالحصول على خدمات محمود عبد الرازق شيكابالا، والذي ابدى موافقته على الصفقة، وأيضا محمد إبراهيم، ولكنه رافض تماما حتى الأن الدخول في أي صفقات تبادلية، إلا أن رغبته في الرحيل، قد تجسم انتقاله للفريق الفيومي خلال الساعات المقبلة

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