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الزمالك يتفق مع حسام البدري لتولي تدريب الفريق بعد القمة

06:44 م | الجمعة 26 يوليو 2019
كتب: محمود فؤاد ومحمد خيري
الزمالك يتفق مع حسام البدري لتولي تدريب الفريق بعد القمة

حسام البدري

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انهى رئيس الزمالك اتفاقه مع حسام البدري رئيس نادي بيراميدز السابق، على تولي تدريب الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر داخل النادي، أن رئيس الزمالك عقد جلسة مع حسام البدري، وتم الاتفاق على كافة الأمور المالية، على أن يتولى "البدري" قيادة الفريق عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها بعد غدا الأحد في الجولة الأخيرة للدوري العام، والذي حقق الأحمر لقبه يوم الربعاء الماضي، بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأوضح المصدر، أن رئيس الزمالك ناقش مع "البدري" الصفقات التي ينوي الأبيض التعاقد معها، بالإضافة إلى اللاعبين الذين سوف يرحلوا عقب مباراة القمة، أمام الأهلي، على ستاد برج العرب في الثامنة مساء الأحد.

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وكان الزمالك كثف مفاوضاته مع تامر النحاس وكيل محمد مجدي أفشة لاعب فريق بيراميدز، من أجل إقناعه بالتوقيع للأبيض بعد الاتفاق مع بيراميدز، خاصة عقب توقيع إبراهيم حسن لبيراميدز وحصوله على مقدم تعاقد.

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