أحدث الأخبار

أخر الأخبار

اتحاد الكرة يعلن إقالة جميع اللجان بعد مباراة القمة

فرج عامر ينفي مفاوضات الأهلي مع حسام حسن.. وبيراميدز الأقرب لضم اللاعب

هازارد ويوفيتش على رأس تشكيل الريال في مواجهة أتليتكو مدريد بـ"الدولية للأبطال"

محمد أبو جبل يقترب من العودة إلى الزمالك

بالفيديو.. فرج عامر: تعرضنا لمؤامرة من اتحاد الكرة لكي يهبط سموحة للدرجة الثانية

01:32 ص | السبت 27 يوليو 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
بالفيديو.. فرج عامر: تعرضنا لمؤامرة من اتحاد الكرة لكي يهبط سموحة للدرجة الثانية

فرج عامر

أخبار متعلقة

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن فريقه تعرض لمؤامرة ومطاردة من الاتحاد المصري لكرة القدم، ليهبط الفريق السكندري إلى دوري الدرجة الثانية، ولكن الفريق نجح في البقاء هذا العام في الدوري. 

وأضاف "فرج"، خلال تصريحات عبر فضائية "إم بي سي مصر" في برنامج "اللعيب"، أن فريقه دائما يسعى كل عام للوصول إلى المربع الذهبي والمنافسة على اللقب، ولكن ما حدث هذا العام كان مؤامرة، موضحا أنه أول من هاجمهم بعد الخروج من بطولة كأس العالم وطالب برحيلهم نظرا للعديد من الأخطاء الذي ارتكبها. 

فرج عامر: "اتحاد الكرة كان عامل عليا مؤامرة عشان ننزل درجة تانية"

وتابع: "أنا في واحد شخصية قوية جدا في الوسط الرياضي وعلى علاقة مع أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، جالي بيتي وقالي خلي بالك ووقف الهجوم على الاتحاد علشان في خطة عشان تنزل درجة تانية".

وأوضح أن بعد ذلك التحذير وجد مخالفات كبيرة في حق نادي سموحة في العديد من المباريات، والتي رصدها كلها. 

وأردف أن فريق سموحة هذا العام أيضا لم يقدم المستوى المعروف منه، وسيسعى للعودة للمنافسة من جديد خلال الموسم المقبل. 

أخبار قد تعجبك

رئيس الزمالك يحمّل "جروس" مسئولية ضياع بطولة الدوري

استطلاع رأى

  • فيسيل كوبه

    فيسيل كوبه

  • 0

    :

    0

    11:00 AM

    مباريات ودية - أندية
  • برشلونة

    برشلونة

  • يوكوهاما مارينوس

    يوكوهاما مارينوس

  • 0

    :

    0

    12:30 PM

    مباريات ودية - أندية
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • 0

    :

    0

    01:30 PM

    مباريات ودية - أندية
  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • تشارلتون أثلتيك

    تشارلتون أثلتيك

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    مباريات ودية - أندية
  • أستون فيلا

    أستون فيلا

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • 0

    :

    5

    01:30 AM

    الكأس الدولية للأبطال
  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

الأكثر قراءة

"بيشتمنا في الملعب".. شكوى جماعية للاعبي الزمالك من محمود علاء

خاص| ضرب وشتيمة.. تفاصيل "خناقة" بمعسكر الزمالك قبل مباراة الإسماعيلي

مجلس الزمالك لـ"كهربا": "تعالى نحل الأزمة".. واللاعب يرد: "مش هرجع طول ما ده رئيس النادي"
احتفالات ومكافآت أهلاوية في حب الدوري الـ41