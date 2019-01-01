بالفيديو.. فرج عامر: تعرضنا لمؤامرة من اتحاد الكرة لكي يهبط سموحة للدرجة الثانية

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن فريقه تعرض لمؤامرة ومطاردة من الاتحاد المصري لكرة القدم، ليهبط الفريق السكندري إلى دوري الدرجة الثانية، ولكن الفريق نجح في البقاء هذا العام في الدوري.

وأضاف "فرج"، خلال تصريحات عبر فضائية "إم بي سي مصر" في برنامج "اللعيب"، أن فريقه دائما يسعى كل عام للوصول إلى المربع الذهبي والمنافسة على اللقب، ولكن ما حدث هذا العام كان مؤامرة، موضحا أنه أول من هاجمهم بعد الخروج من بطولة كأس العالم وطالب برحيلهم نظرا للعديد من الأخطاء الذي ارتكبها.

فرج عامر: "اتحاد الكرة كان عامل عليا مؤامرة عشان ننزل درجة تانية"

وتابع: "أنا في واحد شخصية قوية جدا في الوسط الرياضي وعلى علاقة مع أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، جالي بيتي وقالي خلي بالك ووقف الهجوم على الاتحاد علشان في خطة عشان تنزل درجة تانية".

وأوضح أن بعد ذلك التحذير وجد مخالفات كبيرة في حق نادي سموحة في العديد من المباريات، والتي رصدها كلها.

وأردف أن فريق سموحة هذا العام أيضا لم يقدم المستوى المعروف منه، وسيسعى للعودة للمنافسة من جديد خلال الموسم المقبل.