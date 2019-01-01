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عاجل.. وليد أزارو يقود هجوم الأهلي أمام الزمالك في القمة 118

07:10 م | الأحد 28 يوليو 2019
كتب: حسين غريب
عاجل.. وليد أزارو يقود هجوم الأهلي أمام الزمالك في القمة 118

وليد أزارو

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أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، بعد قليل، في القمة 118 والمقامة على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الأهلي كلا من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – وليد سليمان – رمضان صبحي – حسين الشحات

خط الهجوم: وليد أزارو.

دكة بدلاء الأهلي 

وجاءت دكة بدلاء الأهلي لمباراة الزمالك كالتالي: 

ياسر إبراهيم وصالح جمعة وعلي لطفي ومروان محسن وأحمد فتحي وحسام عاشور وأجاي.

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