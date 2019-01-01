بالفيديو.. "خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يصفع الزمالك بالدوري والقمة

أكد الأهلي أحقيته في التتويج بلقب الدوري بالفوز على الزمالك في القمة 118 بهدف نظيف أحرزه علي معلول خلال المباراة التي جمعتهما بستاد برج العرب ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري المصري.

الأهلي اختتم مسابقة الدوري بطلا لهذه المسابقة برصيد 80 نقطة، بينما ضمن الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

شوط المباراة الأول جاء سلبيا من جانب الفريقين، مع أفضلية نسبيا للزمالك والذي أهدر لاعبيه أكثر من فرصة محققة أمام مرمى حارس الأهلي محمد الشناوي.

وسجل هدف المباراة الوحيد لفريق الأهلي اللاعب علي معلول في الدقيقة 59 مستغلا خطأ فادح من عماد السيد حارس مرمى الفارس الأبيض، حيث صوب وليد سليمان ضربة ثاتبة يفشل حارس الزمالك في التصدي لها، لتعود الكرة لعلي معلول والذي يسكنها في الشباك.

وأكد الأهلي أحقيته في الفوز بالدوري المصري، فيما فشل الفارس الأبيض في مصالحة جماهيره بانتصار معنوي على غؤيمه التقليدي في القمة 118.

وأدار مباراة القمة 118، طاقم تحكيم من المجر، بقيادة فيرينك كاراكو، وظهر بشكل جيد خلال أحداث المباراة، حيث أشهر البطاقة الصفراء في 6 مناسبات لكل من أيمن اشرف وجونيور اجايي وعلي معلول من الأهلي ومحمد إبراهيم وفرجاني ساسي من الزمالك.

وفي نهاية المباراة، أشهر الحكم المجري البطاقة الحمراء في وجه أحمد سيد زيزو بعد اعتدائه عليه.