عاجل.. رئيس الزمالك يُقيل خالد جلال وجهازه رسميًا.. ويعرض محمد إبراهيم للبيع

قرر مجلس ادارة الزمالك، اقالة الجهاز الفنى الحالى ، بقيادة خالد جلال، بعد الخسارة من الاهلى وضياع بطولة الدورى العام.

وأعلن رئيس الزمالك، بأنه سوف يتم التعاقد مع مدير فنى أجنبي لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد خلال اسبوع.

كما قرر مجلس الزمالك ، عرض محمد ابراهيم لاعب وسط الفريق للبيع.

وكان الزمالك تعرض للخسارة في مباراة القمة 118 بين قطبي الكرة المصرية، بهدف سجله علي معلول بعد خطأ فادح من عماد السيد حارس مرمى الزمالك كلف الأبيض هدف بطريقة غريبة، وسيطر الأبيض على مجرايات المباراة إلا إنه لم ينجح في استغلال الكرات التي جاءت أمام المرمى وترجمتها