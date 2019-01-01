أحدث الأخبار

أخر الأخبار

«أنت جاي شايف لون واحد بس».. سبب طرد الحكم المجري لزيزو في القمة

رامي ربيعة: الفوز على الزمالك "خير ختام للدوري".. والقادم أفضل

لاسارتي: كنا نحتاج الفوز على الزمالك.. وأشكر لاعبي الأهلي

حسن شحاتة عن تدريبه للزمالك: لن أفكر في الأمر من الأساس

عاجل.. رئيس الزمالك يُقيل خالد جلال وجهازه رسميًا.. ويعرض محمد إبراهيم للبيع

10:23 م | الأحد 28 يوليو 2019
كتب: محمود فؤاد
عاجل.. رئيس الزمالك يُقيل خالد جلال وجهازه رسميًا.. ويعرض محمد إبراهيم للبيع

خالد جلال

أخبار متعلقة

قرر مجلس ادارة الزمالك، اقالة الجهاز الفنى الحالى ، بقيادة خالد جلال، بعد الخسارة من الاهلى وضياع بطولة الدورى العام.

وأعلن رئيس الزمالك، بأنه سوف يتم التعاقد مع مدير فنى أجنبي لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد خلال اسبوع.

كما قرر مجلس الزمالك ، عرض محمد ابراهيم لاعب وسط الفريق للبيع.

وكان الزمالك تعرض للخسارة في مباراة القمة 118 بين قطبي الكرة المصرية، بهدف سجله علي معلول بعد خطأ فادح من عماد السيد حارس مرمى الزمالك كلف الأبيض هدف بطريقة غريبة، وسيطر الأبيض على مجرايات المباراة إلا إنه لم ينجح في استغلال الكرات التي جاءت أمام المرمى وترجمتها 

أخبار قد تعجبك

«لاسارتى» يسعى لكسب ود الأهلاوية و«جلال» يبحث عن النجاة

استطلاع رأى

  • الأهلي

    الأهلي

  • 1

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الزمالك

    الزمالك

  • ميلان

    ميلان

  • 0

    :

    1

    09:00 PM

    الكأس الدولية للأبطال
  • بنفيكا

    بنفيكا

  • ليفربول

    ليفربول

  • 0

    :

    3

    06:00 PM

    مباريات ودية - أندية
  • نابولي

    نابولي

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مباراة مصر والبرتغال في كأس العالم لكرة اليد للشباب 2019

محمود متولي يوقع للأهلي 5 سنوات

بث مباشر.. مباراة مصر وفرنسا في كأس العالم لشباب اليد
بعد القمة 118.. 4 لاعبين يودعون الزمالك عقب مباراة اليوم