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عاجل.. الأهلي يقدم بلاغا للنائب العام ضد رئيس الزمالك

11:48 م | الإثنين 29 يوليو 2019
كتب: أحمد موسى
تصوير:
عاجل.. الأهلي يقدم بلاغا للنائب العام ضد رئيس الزمالك

إدارة الأهلي

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قررت إدارة النادي الأهلي تقديم شكاوي رسمية للنائب العام والهيئة الوطنية للإعلام ضد رئيس نادي الزمالك على ما بدر منه بعد مباراة الاهلي والزمالك مساء الأحد الماضي في مداخلة هاتفية لبرنامج الزمالك اليوم.

واعتبرت إدارة الأهلي مداخلة رئيس الزمالك بها إساءات جماعية لعناصر اللعبة وتحريض على الفتنة في الوسط الرياضي.

وقال محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي إنه بصدد رفع الدعوى التي كلفه بها مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى النائب العام ومن المقرر رفعها في غضون الساعات المقبلة.

وكان رئيس الزمالك قد خرج بتصريحات مسيئة مساء أمس ضد النادي الأهلي ومجلس إدارته بعد خسارة مباراة القمة أمام الأهلي بنتيجة 1-0 في ختام الدوري المصري.

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