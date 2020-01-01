عاجل.. محمد عواد ينتقل للزمالك رسميًا مقابل 30 مليون جنيه واثنين من لاعبي الأبيض

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضم محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لمدة 5 سنوات مقابل 30 مليون جنيه، واثنين من لاعبي الأبيض.

وعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع إدارة الإسماعيلي، وتم التوصل في نهاية الأمر، إلى الاتفاق على انتقال محمد عواد إلى صفوف القلعة البيضاء بشكل رسمي.

يذكر أن اللاعب تمسك بالانضمام لنادي الزمالك، ورفض الاستمرار في نادي الإسماعيلي.

محمد عواد: الإسماعيلي سيندم إذا لم انتقل للزمالك خلال 48 ساعة

وكان محمد عواد، قد طلب من مسئولي الإسماعيلي، السماح له بالانتقال لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال "عواد" في تصريحات تلفزيونية أمس الإتنين:" أطالب نادي الإسماعيلي بالسماح لي بالانتقال لنادي الزمالك، لأنني لن أستمر مع الدراويش حتى في حالة رفض العرض".