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عاجل.. الأهلي ينهي إجراءات اتفاقه مع بيراميدز لضم "أفشة" مقابل 30 مليون جنيه

11:15 م | الثلاثاء 30 يوليو 2019
كتب: الوطن سبورت
عاجل.. الأهلي ينهي إجراءات اتفاقه مع بيراميدز لضم "أفشة" مقابل 30 مليون جنيه

أفشه

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أنهى النادي الأهلي تفاصيل التعاقد مع محمد مجدي "أفشة" لاعب فريق بيراميدز بشكل رسمي لمدة 5 مواسم مقبلة.

وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء، أن قيمة الصفقة كاملة 30 مليون جنيه، حيث أرسل مسؤولي النادي الأهلي 12 مليون جنيه مقدم تعاقد لنادي بيراميدز، في إنتظار انهاء التوقيع بين الناديين والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

رغبة أفشة تحسم إنتقاله للأهلي

وكان اللاعب أعلن عن رغبته في إرتداء قميص القلعة الحمراء، خاصة وأن الزمالك دخل في مفاوضات مع بيراميدز من أجل الحصول على خدمات اللاعب، إلا أن رغبة اللاعب حسمت موقف نادي بيراميدز برحيله بشكل رسمي إلى القلعة الحمراء، الذي ضم كلًا من محمود متولي والمالي أليو ديانج وتمديد إعارة رمضان صبحي.

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