الأهلي يدعم صفوفه للموسم الجديد بمهاجم أفريقى سوبر.. ولاسارتي يرفض رحيل "جيرالدو"

رفض الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، مقترح لجنة التخطيط للكرة بالنادى إعارة جيرالدو دا كوستا، لاعب وسط المهاجم بالفريق لمدة موسم، متمسكاً باستمرار اللاعب، ومؤكداً أنه من العناصر التى سوف يعتمد عليها فى مركز الجناح الأيمن بداية الموسم الجديد.

وفى الإطار ذاته، أنهت إدارة التعاقدات متمثلةً فى أمير توفيق كل الاتفاقات مع مهاجم أفريقى سوبر فى انتظار موافقة المدير الفنى على إعارة جيرالدو، أو رحيل وليد أزارو، أو جونيور أجايى، حيث وافق المدرب على رحيل الثانى والثالث، ولكن لم تصلهما أى عروض خارجية.

فى سياق آخر، طالبت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة طه إسماعيل، جهاز الكرة بصرف مقدم التعاقد للوافد الجديد محمود متولى، بعد توقيعه بشكل رسمى لمدة خمس سنوات قادماً من الإسماعيلى، وشددت لجنة التخطيط على ضرورة سرعة صرف مقدم التعاقد لمتولى، لتوفير المناخ الجيد للاعب الجديد لسرعة التأقلم مع زملائه بالفريق قبل انطلاق البطولة الأفريقية التى يسعى النادى للتتويج بها بعد غياب منذ 2013.

عمرو جمال غاضب من فرض الصفاقسي التونسي عليه

وفى إطار مختلف، اشتكى عمرو جمال، مهاجم الفريق، من طريقة تعامل الإدارة معه فى صفقة انتقاله إلى الصفاقسى التونسى على سبيل الإعارة لمدة عام، مع تمديد عقده لمدة موسمين قبل الرحيل.

ووفقاً لمصدر داخل الفريق أكد أن الإدارة فرضت على المهاجم الدولى العرض دون الحصول على موافقته على اللعب فى الدورى التونسى، وشدد المصدر على أن «جمال» كان يرغب فى اللعب فى أوروبا، وتحديداً فى الدورى التشيكى بعدما تلقى عرضاً من هناك، ولكن الإدارة الحمراء رفضت مناقشة العرض، لافتاً إلى أن المهاجم الدولى لم يجد أى فرصة سوى قبول العرض التونسى فى سبيل الحصول على فرصة لاستعادة مستواه مرة أخرى.

لاسارتي يطلب خوض مباريات الأهلي في القاهرة

من جانب آخر، جدد الجهاز الفنى للفريق طلبه بخوض مبارياته الأفريقية فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا فى القاهرة على ملعب السلام أو استاد القاهرة، والابتعاد عن ملعب برج العرب بالإسكندرية، لتجنب مشقة السفر كل مباراة لإراحة اللاعبين وتجنب الإصابات التى ضربت الفريق فى الموسم الماضى.

وأبلغ "لاسارتى" محمود الخطيب، رئيس النادى، خلال الاجتماع الذى تم عقده مؤخراً بضرورة الاهتمام بنقل مباريات الفريق إلى القاهرة، وتوفير مزيد من الراحة للاعبين لاستعادة بطولة أفريقيا.

وعلى المستوى الإدارى، يقوم فريق عمل روسى متخصص فى مجال العلاج الطبيعى بتدريب الجهاز الطبى للأهلى على استخدام جهاز الاستشفاء الجديد تمهيداً لبدء تشغيله، وطلبت الشركة الطبية المورّدة للجهاز من إدارة الأهلى الاستعانة بالطاقم الطبى الروسى لتشغيل الجهاز وتدريب الأطباء عليه لمدة 6 أسابيع قبل البدء فى تشغيل جهاز الاستشفاء الجديد والاستفادة منه على النحو الأمثل.