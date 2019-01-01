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عاجل.. الأهلي يضم أفشة لمدة 5 سنوات رسميًا

09:07 م | الأربعاء 31 يوليو 2019
كتب: علي سمير وحسين غريب وأحمد فراج
عاجل.. الأهلي يضم أفشة لمدة 5 سنوات رسميًا

قفشة وتوفيق

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تأكيدًا لـ"الوطن سبورت" أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي، مع محمد مجدي قفشة لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات قادمة.

وقام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية وإستلام الاستغناء الخاص باللاعب والذي عبر عن سعادته بالإنضمام للأهلي.

وقال أمير توفيق إن الأمور سارت في إطار تعاوني وأنه قام بإتمام الصفقة بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بشئون كرة القدم في كافة الأمور وذلك في إطار خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم والذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

 

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