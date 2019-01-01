الجبلاية ترحب بتوجيهات الرئيس السيسي بإسناد منتخب مصر لمدرب وطني.. و"شحاتة" في الصورة

رحب اتحاد الكرة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن تعيين مدير فني وطني، لتدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة، دون النظر للمدرب الأجنبي.

وقال مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة:"سننفذ على الفور توجيهات الرئيس وسنسند المهمة إلى مدرب وطني، وبلدنا لديها مدربين قادرين على تحقيق إنجازات".

شحاتة والبدري وجلال أبرز المرشحين لمنتخب مصر

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، في تصريحات للوطن سبورت، أن قائمة الأسماء المرشحة لخلافة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني الأسبق للمنتخب، تضم الثلاثي المصري حسن شحاته وحسام البدري وإيهاب جلال وسيتم الإعلان عن المدرب الجديد خلال الأيام المقبلة.

وكان خافيير أجيري، آخر مدير فني تولى مسئولية الإدارة الفنية للمنتخب الوطني، وتمت إقالته عقب خروج الفراعنة المهين من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية أمام منتخب جنوب أفريقيا.