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بيراميدز: "أفشة" يصنع بطولات زائفة لكسب عطف جماهير الأهلي

01:22 ص | الجمعة 02 أغسطس 2019
كتب: محمد يحيى
بيراميدز: "أفشة" يصنع بطولات زائفة لكسب عطف جماهير الأهلي

أفشة

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قال مصدر بنادي بيراميدز إن هناك حالة من الاستياء لدى إدارة النادي من محاولات لاعب الفريق السابق محمد مجدي أفشة بكسب بطولات زائفة لكسب ود وعطف جماهير الأهلي بسرد قصص من وحي خياله.

أضاف المصدر بأن ما قاله أفشة بشأن محاولات النادي تعطيل انتقاله إلى الأهلي وإجباره على الانتقال إلى الزمالك غير صحيح على الإطلاق وتصريحات كاذبة من اللاعب.

       

أوضح المصدر أن نادي بيراميدز وقف بجانب اللاعب وساعده في تحقيق رغبته والانتقال للأهلي وتسهيل المفاوضات التي لم تستغرق سوى 24 ساعة فقط، وأنه لم تكن هناك أي عروض غير عرض الأهلي لضم اللاعب. 

        

 

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